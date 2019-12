Taux négatifs : sont-ils vraiment efficaces ?

Alors que la nouvelle patronne de la BCE, Mme Christine LAGARDE, se prépare à lancer une revue complète sur les options de politique monétaire de la banque centrale européenne, personne ne s'attend à ce qu'un processus de normalisation ne démarre bientôt. Mais La BCE est apparemment bien consciente des effets pervers que des taux négatifs peuvent avoir sur l'économie. Et pas seulement par la pression qu'ils exercent sur les banques semble-t-il... L'exemple suisse est à la fois proche géographiquement et instructif. Les Suisses ont baissé leurs taux directeurs jusqu'à -0,75% -- en réponse au taux de refinancement de la BCE fixé en territoire négatif dès le début de l'année 2015 -- pour ne plus y toucher depuis ! Et, dans une récente interview, la BNS (Banque Nationale Suisse) a affirmé qu'elle ne verrait aucune objection à baisser ses taux directeurs encore plus bas !