Taux: même de bons chiffre d'inflation US restent sans effet information fournie par Cercle Finance • 14/01/2025 à 18:58









(CercleFinance.com) - Décidément, rien n'y fait, de bons chiffre d'inflation publiés à 14H30 (le PPI américain, ressorti plus 'sage' que prévu) n'a même pas rassuré les détenteurs de T-Bonds.

Ce fut même tout l'inverse puisqu'à 14H31, le '10 ans US' était passé de 4,79 à 4,82%.

Ce soir, le '10 ans' affiche +1,2Pts à 4,802%, le '30 ans' +1,5Pt à 4,9920%.



Le Département du Travail fait savoir que les prix à la production aux Etats-Unis ont progressé de 0,2% en décembre par rapport au mois précédent, et de 0,1% en excluant l'alimentation, l'énergie et les services commerciaux (c'est conforme aux prévisions les plus optimistes).

Exprimée en variation annuelle, la hausse des prix producteurs a accéléré le mois dernier par rapport à celle du mois de novembre (+0,3 point à 3,3%, au lieu de 3,5%) en données brutes, mais a ralenti (-0,2 point à 3,3%) hors alimentation, énergie et services commerciaux (un score de +3,5% était attendu).

Mais attention à partir de maintenant à l'évolution du pétrole avec un 'Brent' qui attaque la grosse résistance des 81$ (le 'WTI' teste sans succès les 78$ et retombe vers 77$): tendanciellement, le pétrole est sorti de son canal baissier long terme (issue de 125$ en avril 2022).



Les investisseurs auraient se rassurer avec des informations circulant outre-Atlantique selon lesquelles les équipes de Trump prépareraient 'un plan d'imposition progressive' en matière de tarifs douaniers... mais ce n'est visiblement pas le cas.



Pour rappel, cette question préoccupe les marchés depuis l'élection du Républicain qui fait craindre le retour d'une guerre commerciale qui impacterait, entre autres, les sociétés exportatrices européennes.



En attendant d'en savoir plus - Trump sera investi le 20 janvier - les marchés prendront connaissance ce mercredi des chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis, ce qui pourrait donner des indications sur la trajectoire des taux d'intérêt de la Fed.



Les ventes de détail pour le mois de décembre, attendues jeudi, offriront également un éclairage intéressant sur l'état actuel de la conjoncture Outre-Atlantique.



'Si l'inflation de base sur un an dépasse le consensus de 3,3% et si les ventes au détail progressent moins que les 0,6% espérés par le marché, les anticipations d'un ralentissement des baisses de taux de la Fed vont se renforcer, ce qui viendrait soutenir le dollar et porter le rendement des Treasuries à dix ans au-delà de la barre de 4,80%', prévient Michael Brown, stratège chez Pepperstone.



En Europe, pas de chiffres majeurs mais rien de bon côté taux : les Bunds à dix ans prennent +4Pts à 2,632% tandis que les OAT françaises rajoutent seulement +1,3Pt à 3,4700%... après un discours de politique générale de François Bayrou qui ne soulève pas un tollé dans l'opposition (il pourrait échapper à la censure), ce qui réduit le 'spread' France/Allemagne de 87Pts ce matin à 84Pts ce soir.



Enfin, outre-Manche, les 'Gilts' se tendent encore de +0,6Pt et finissent la séance au pire niveau de l'année et même depuis 26 ans, à 4,9610%... mais 'quelque chose' empêche encore le '10 ans UK' d'accrocher la barre symbolique des 5,000%.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.