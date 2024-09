Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux: mauvais débuts sur les T-Bonds, puis amorce d'embellie information fournie par Cercle Finance • 23/09/2024 à 19:51









(CercleFinance.com) - Très attendue, la formation d'un nouveau gouvernement, avec notamment Antoine Armand et Laurent St Martin à Bercy s'avère être un 'non-événement', aussi bien pour le CAC40 (+0,1%) que pour nos OAT (juste un petit moins robustes que les Bunds ou les BTP italien, mais rien de saillant).

Nos OAT effacent -4,5Pt à 2,937%, les Bunds se détendent en revanche de -7,5Pts vers 2,145%, et les BTP italiens de -5,5Pts à 3,517%.



Les dernières données conjoncturelles attestent d'une dynamique de croissance de plus en plus terne en Europe : l'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro se replie sous la barre de 50 du sans changement pour la première fois depuis sept mois en septembre, s'établissant à 48,9 contre 51 en août.



En France, l'activité dans le secteur des services s'est de nouveau contractée en septembre, sous l'effet de la fin des Jeux olympiques, montrent les résultats préliminaires des enquêtes auprès des directeurs d'achat publiées ce lundi par HCOB et S&P.



L'indice PMI 'flash' mesurant le secteur tertiaire est tombé à un plus bas de six mois ce mois-ci, à 48,3 contre 55 en août, revenant sous la barre des 50 points séparant croissance et contraction de l'activité.



En Allemagne, le PMI composite est tombé à 47,2, son étiage le plus faible depuis l'été 2023 et novembre 2022 (explosion des prix de l'énergie oblige).

Le PMI manufacturier retombe lui vers 40,3, un niveau de crise sans précédent (il retrouve ses planchers historiques d'août 2023).



Egalement au programme de la semaine, l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne attendu demain, ainsi que les derniers chiffres de l'inflation en France puis en Espagne qui tomberont vendredi.



Aux Etats Unis, le 'fait accompli' a joué après la baisse de taux de 50 points de basé décidée par la Fed : les T-Bonds avaient vu leur rendement se retendre de +10Pts la semaine dernière et la tendance reste négative en ce lundi (qui marque le 1er jour du 4ème trimestre boursier à Wall Street).



Le T-Bond '2034' a subi une dégradation de +7Pts jusque vers 3,797% avant de se reprendre (+1Pt à 3,735%), le '30 ans' a pris +6Pts à 4,133% avant de se stabiliser vers 4,0700% (c'est mauvais pour l'immobilier, avec des transactions tombées au plus bas de 40 ans)



L'enquête préliminaires concernant les PMI aux US confirme que la croissance dans le secteur privé américain ralentit très légèrement en septembre (conforme au scénario de l'atterrissage en douceur) : l'indice PMI composite de S&P Global ressort à 54,4 en estimation flash, après 54,6 en données définitives pour le mois précédent.

La croissance de l'activité du secteur privé des Etats-Unis en septembre s'appuie sur une progression soutenue de celle des services, quoiqu'en légère décélération, tandis que le recul de la production manufacturière ralentit.

Outre-Manche, les 'Gilts' se tendent de +5Pts vers 3,955% alors que le 1er Ministre Keir Starmer assure que le projet de budget 2025 ne sera pas placé sous le signe de l'austérité.











