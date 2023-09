Taux : marchés sans réaction face à la flambée du pétrole information fournie par Cercle Finance • 12/09/2023 à 18:57

(CercleFinance.com) - A 48H de la réunion de la BCE, la prudence commande peut-être de ne pas trop prendre d'initiatives face à l'incertitude sur le message que délivrera Christine Lagarde jeudi... mais la stabilité des marchés obligataires constitue un véritable exploit en regard de la flambée du pétrole à Londres comme à New York.



Le Brent progresse de 1,8% et passe la barre des 92,25$/baril (au plus haut depuis 10 mois) tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) s'envole de +2% vers 89,2$,



Côté chiffres, la résilience des Bunds ne s'explique guère par la publication du 'ZEW' en Allemagne ce matin : le ZEW a enregistré une légère hausse dans l'enquête de septembre de -12,3 à -11,4 points au mois d'août.

C'est en partie compensé par la chute -8,1Pts de l'indice 'ZEW' de la 'situation actuelle' à -79,4, le pire score depuis 3 ans.



Les OAT et les Bunds se tendent de +0,8Pt à +1Pt à 3,183 et 2,645% respectivement, les BTP italiens affichent également +1Pt à 4,402%.



Pas plus de mouvement outre-Atlantique où les T-Bonds se tendent à la marge de +0,5Pts vers 4,293%, c'est plutôt rassurant à la veille de la publication du 'CPI' et en pleine flambée des cours du pétrole.