Taux: marchés irréguliers, les acheteurs s'imposent au final information fournie par Cercle Finance • 15/04/2025 à 19:09









(CercleFinance.com) - Le calme semble revenu sur le compartiment obligataire, mais les niveaux de taux aux US sont bien supérieurs à ce qu'ils étaient fin février), et restent comparables à fin 2024.



Les T-Bonds à 10 ans se détendent de -4Pts vers 4.3300% (même niveau que ce matin), le '30 ans' revient de 4,800% vers 4,77% (4,845% ce midi).



Une embellie que l'on peut relier à l'indice 'Empire State' qui rebondit légèrement mais dont la composante 'perspective' se dégrade fortement.



L'activité manufacturière reprend +12Pts après une baisse appuyée de -26 points le mois précédent.

Les indices des nouvelles commandes et des livraisons sont également restés en territoire négatif, à respectivement -8,8 et -2,9.



Mais surtout, et c'est le plus frappant, l'enquête montre que les entreprises anticipent une détérioration des conditions au cours des prochains mois, avec un niveau de pessimisme jusqu'alors rarement observé.



L'indice des conditions générales d'activité futures chute en effet de vingt points à -7,4, affichant un recul total de 44 points au cours des trois derniers mois.

Pas de déception en revanche côté prix à l'import : ils ont diminué de 0,1% en mars 2025 aux Etats Unis par rapport au mois précédent (mais augmenté de 0,1% hors carburant), tandis que les prix à l'exportation ont stagné (mais se sont tassés de 0,1% hors denrées agricoles).

Le Département du Travail, qui dévoile ces chiffres en ligne avec les attentes, précise qu'en rythme annuel (c'est-à-dire par rapport à mars 2024), les prix à l'importation et à l'exportation des Etats-Unis se sont accrus de respectivement 0,9% et 2,4% le mois dernier.



Il est encore trop tôt pour évaluer l'impact de la tempête déclenchée par les droits de douane présentés par Donald Trump lors du 'Jour de la Libération' observent les analystes de Capital Economics.



'A moins de nouvelles mauvaises surprises, il semble que le pire soit passé pour les marchés', ajoute le cabinet de recherche économique.



Le rétablissement de la confiance des marchés doit notamment passer par une réduction de la volatilité, l'éventuelle intervention des banques centrales, l'ouverture de négociations commerciales et de solides données économiques.



Mais nous venons d'avoir la démonstration que les T-Bonds ne font plus office d'actifs refuges depuis 10 jours.



Les Bunds, les OAT, les BTP ont par contre retrouvé des 'supporters' après des années de désinvestissement (depuis mars 2022 notamment).

Les fluctuations ont été erratiques avec des épisodes de dégradation en intraday, mais les acheteurs ont repris la main en fin de journée.

Les Bunds se détendent de 2,545% vers 2,527% (stabilité par rapport à lundi), nos OAT se tendent de +1,5Pts à 3.294%, les BTP italiens de +3Pts à 3,7130%.



Il y avait quelques chiffres en Europe : les prix à la consommation en France ont augmenté de 0,8% en mars 2025, un taux annuel stable par rapport à celui de février, selon l'Insee qui confirme ainsi son estimation provisoire publiée à la fin du mois dernier.



Par ailleurs, entre janvier et février, la production industrielle corrigée des variations saisonnières a augmenté de 1,1% dans la zone euro et de 1% dans l'UE, selon Eurostat, après des progressions de 0,6% dans la zone euro et de 0,1% dans l'UE un mois plus tôt.

Les 'Gilts' se dégradent de +3Pts vers 4,693% et forment un magnifique 'triangle' centré vers 4,68% depuis 1 semaine: au-delà de 4,80%, un re-test des 4,90% serait à privilégier.

Sous 4,6400%, une détente plus appuyée pourrait se développer, objectif 4,5%.







Par ailleurs, le baril de Brent est stable, autour des 64.8$, l'or recule de 0.4% vers 3.220 l'once et l'euro consolide de -0,15% face au billet vert autour des 1.1335$ (contre 1,1380 ce matin).







