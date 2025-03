Taux : marchés indécis, l'idée d'1 récession fait son chemin information fournie par Cercle Finance • 18/03/2025 à 17:56









(CercleFinance.com) - Cette séance ponctuée par la publication de nombreux chiffres aux Etats Unis ne donne pas lieu à de gros mouvements sur les T-Bonds.



On peut même parler de stagnation car le '10 ans' se détend par un écart symbolique de -1Pt vers 4,296% et le '2 ans' n'affiche de -0,8Pt vers 4,0430%.

Les détenteurs de T-Bonds mettent leurs initiatives sur 'pause' alors que début la réunion de la FED (FOMC) sur 48H.

Un très large consensus table non seulement sur un statu quo de la FED mais également sur la reprise des éléments de langage de la précédente réunion (pas d'urgence à réduire les taux).

La journée se termine en revanche sur une note négative en Europe avec une hausse de 0,8Pt du rendement des Bunds (2,811%) et de +1,3Pt des OAT (3,4900%) et de +0,7Pt des BTP (3,8600%).



Sur le front des statistiques, la production industrielle des Etats-Unis s'est encore accrue de 0,7% en février, d'après la Fed, après un modeste gain de 0,3% en rythme séquentiel en janvier (chiffre révisé par rapport à une hausse de 0,5% annoncée en estimation initiale),



La FED précise que la production manufacturière proprement-dite a augmenté de 0,9%, dopée par un bond de 8,5% de l'indice des véhicules automobiles et des pièces détachées, sans lequel elle n'a progressé que de 0,4%.



Le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine s'est amélioré de 0,5 point à 78,2% en février, un niveau encore inférieur de 1,4 point à sa moyenne de long terme (1972-2024).



Les prix américains à l'importation ont augmenté de 0,4% en février par rapport au mois précédent (+0,3% hors carburant), soit +2% en rythme annuel, tandis que les prix à l'exportation se sont accrus de 0,1% (en données brutes comme hors denrées agricoles), soit de +2,1% sur 1 an.



La bonne surprise du jour, vu la récente tension des taux longs, c'est le bond de 11,2% des mises en chantier de logements aux Etats-Unis en février (1.501.000 unités en rythme annualisé).

Le Département du Commerce précise que les permis de construire de logements américains -censés préfigurer les mises en chantier futures- ont légèrement diminué, de 1,2% à 1.456.000 le mois dernier, tandis que les achèvements de logements ont reculé de 4% à 1.592.000.

A noter en marge des commentaires répétés de Trump au sujet de la FED 'qui doit baisser ses taux', ses allusions à une 'récession' qui ne sera pas forcément évitée par l'économie américaine (les signaux de faiblesse se multiplient, le moral des ménages chute), tandis que le Secrétaire au Trésor -Scott Bessent- tient des propos similaires et ajoute que les 'corrections sont des phénomènes qui assainissent les marchés'.

C'est presque un appel aux détenteurs d'actions et d'ETF à faire preuve de prudence et d'arbitrer une partie de leur portefeuille en faveur des bons du Trésor.



Côté Europe, l'excédent commercial de la zone euro a légèrement diminué à 14MdsE en janvier, contre 14,2 en décembre 2024, avec une augmentation des importations (+2,3%) un peu plus forte que celle des exportations (+2,1%), selon les données désaisonnalisées d'Eurostat.



Par ailleurs, l'indice ZEW du sentiment économique pour l'Allemagne montre à nouveau une forte croissance des attentes dans l'enquête de mars : à 51,6, il a augmenté de 25,6 points, soit sa plus forte hausse d'un mois sur l'autre depuis janvier 2023.

Le basculement quasi 'existentiel' de l'Allemagne vers une économie soutenue par la dette (comme le Japon et les USA, la France elle refinance surtout ses déficits) euphorise les milieux d'affaires... mais elle a déprimé le marché obligataire allemand, avec des taux qui se sont tendus de +50Pts en une semaine.



Enfin, quasi stagnation des 'Gilts' UK vers 4,7000% : la publication de l'inflation UK, initialement prévue aujourd'hui, a été repoussée à la semaine prochaine.



Le 'fait du jour' restera probablement le nouveau record absolu de l'once d'Or établi ce midi à 3.038$/Oz (+15,5% depuis le 1er janvier, +41% depuis le 18 mars 2024) tandis que l'once d'argent tutoie les 34$: les évolutions des métaux précieux continuent d'apparaître déconnectés des fluctuations des marchés obligataires.







Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.