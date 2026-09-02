 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Taux : les taux battent de nouveaux records en Europe et au Japon
information fournie par AOF 02/09/2026 à 19:33
Ajouter Boursorama à vos sources

(Zonebourse.com) - Les rendements obligataires ont atteint de nouveaux sommets ce mercredi, avant de se détendre légèrement outre-Atlantique avec la publication du rapport ADP. Les créations ont été moins nombreuses qu'anticipé (autour de 38 000) après 46 000 le mois précédent, ce qui n'était déjà pas un montant très élevé. Ce soir, le T-Bond à "10 ans" affiche une parfaite stabilité à 4,796%, ainsi que le "30 ans" à 5,268%, seul le "2 ans" décale de -0,5Pt de base à 4,389%, après avoir culminé à 4,408%, le baromètre Fedwatch donne ce soir 2/3 de risque de hausse de taux dans 2 semaines.

Une embellie timide qui s'explique compte tenu de la reprise des hostilités entre Washington et Téhéran au Moyen-Orient, avec une série de frappes US sur une dizaine de "cibles" réparties du nord au sud du détroit d'Ormuz, suivies ce mercredi par une frappe iranienne sur la base irakienne d'Erbil (d'autres tirs visant les Emirats sont évoqués).

Ceci renforce l'inquiétude des marchés concernant les tensions inflationnistes : après une brève consolidation ce matin, le cours du pétrole est reparti à la hausse.

Le Brent s'échange ce soir autour de 95,8 USD le baril ( 0,8%), le WTI à 91 USD ( 0,5%).

"Alors que le marché se rapproche de la saison hivernale, la nouvelle escalade en Iran ajoute une prime de risque géopolitique supplémentaire à des prix mondiaux déjà élevés", expliquait ce matin en substance Frédéric Lorec, spécialiste des hydrocarbures chez AlphaValue.

De plus, les données publiées à 16h30 par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis se sont contractés de -4,5 millions de barils, à 424,5 millions de barils lors de la semaine du 24 août, un des stocks les plus faibles depuis 43 ans.

Et le véritable problème, c'est la faiblesse des stocks de fioul et de diesel, les capacités de raffinage étant "au taquet" aux Etats-Unis, avec impossibilité d'en importer d'un pays tiers puisqu'il y a risque de pénurie partout.

L'Europe est la plus vulnérable à la flambée des coûts de l'énergie, le prix du gaz est désormais 7 fois supérieur à celui que payent les américains : la BCE va certainement imiter la FED mi-septembre en relevant ses taux.

Le rendement de l'OAT à 10 ans s'envole de 4,7Pts à 4,25% (un plus haut depuis 2011 et la crise de la dette souveraine), contre 3,378% ( 4Pts de base) pour un Bund de même échéance, les BTP italiens se retendent de 4Pts également à 4,2200%.

Enfin, nouveau record pour les taux longs nippons avec un "10 ans" à 3,027% cette nuit (3,000% au final) et un "30 ans" à 4,200% en séance, puis 4,16% en clôture (2Pts de base).

Morgan Stanley relève dans une note sa prévision de déficit public français, qui passerait de 5,2% à 5,4% du PIB en 2026, soit au-dessus de l'objectif gouvernemental de 5%. La banque, qui table sur une croissance limitée à 0,4% cette année, anticipe encore un déficit supérieur à 5% en 2027, et même susceptible de se rapprocher de 6% en l'absence de budget adopté avant l'élection présidentielle. Elle a d'ailleurs repris une position vendeuse sur la dette française face aux obligations de l'Union européenne.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Devises
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

1 commentaire

  • 19:46

    Enfin un truc relatif au PIB qui monte en France, hourra ! "Morgan Stanley relève dans une note sa prévision de déficit public français, qui passerait de 5,2% à 5,4% du PIB en 2026"

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 280,63 -0,26%
Pétrole Brent
95,43 +0,25%
2CRSI
28,1 +9,25%
BIOPHYTIS
0,0532 +1,14%
HAFFNER ENERGY
0,568 +9,23%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank