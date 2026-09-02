Taux : les taux battent de nouveaux records en Europe et au Japon

(Zonebourse.com) - Les rendements obligataires ont atteint de nouveaux sommets ce mercredi, avant de se détendre légèrement outre-Atlantique avec la publication du rapport ADP. Les créations ont été moins nombreuses qu'anticipé (autour de 38 000) après 46 000 le mois précédent, ce qui n'était déjà pas un montant très élevé. Ce soir, le T-Bond à "10 ans" affiche une parfaite stabilité à 4,796%, ainsi que le "30 ans" à 5,268%, seul le "2 ans" décale de -0,5Pt de base à 4,389%, après avoir culminé à 4,408%, le baromètre Fedwatch donne ce soir 2/3 de risque de hausse de taux dans 2 semaines.

Une embellie timide qui s'explique compte tenu de la reprise des hostilités entre Washington et Téhéran au Moyen-Orient, avec une série de frappes US sur une dizaine de "cibles" réparties du nord au sud du détroit d'Ormuz, suivies ce mercredi par une frappe iranienne sur la base irakienne d'Erbil (d'autres tirs visant les Emirats sont évoqués).

Ceci renforce l'inquiétude des marchés concernant les tensions inflationnistes : après une brève consolidation ce matin, le cours du pétrole est reparti à la hausse.

Le Brent s'échange ce soir autour de 95,8 USD le baril ( 0,8%), le WTI à 91 USD ( 0,5%).

"Alors que le marché se rapproche de la saison hivernale, la nouvelle escalade en Iran ajoute une prime de risque géopolitique supplémentaire à des prix mondiaux déjà élevés", expliquait ce matin en substance Frédéric Lorec, spécialiste des hydrocarbures chez AlphaValue.

De plus, les données publiées à 16h30 par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis se sont contractés de -4,5 millions de barils, à 424,5 millions de barils lors de la semaine du 24 août, un des stocks les plus faibles depuis 43 ans.

Et le véritable problème, c'est la faiblesse des stocks de fioul et de diesel, les capacités de raffinage étant "au taquet" aux Etats-Unis, avec impossibilité d'en importer d'un pays tiers puisqu'il y a risque de pénurie partout.

L'Europe est la plus vulnérable à la flambée des coûts de l'énergie, le prix du gaz est désormais 7 fois supérieur à celui que payent les américains : la BCE va certainement imiter la FED mi-septembre en relevant ses taux.

Le rendement de l'OAT à 10 ans s'envole de 4,7Pts à 4,25% (un plus haut depuis 2011 et la crise de la dette souveraine), contre 3,378% ( 4Pts de base) pour un Bund de même échéance, les BTP italiens se retendent de 4Pts également à 4,2200%.

Enfin, nouveau record pour les taux longs nippons avec un "10 ans" à 3,027% cette nuit (3,000% au final) et un "30 ans" à 4,200% en séance, puis 4,16% en clôture (2Pts de base).

Morgan Stanley relève dans une note sa prévision de déficit public français, qui passerait de 5,2% à 5,4% du PIB en 2026, soit au-dessus de l'objectif gouvernemental de 5%. La banque, qui table sur une croissance limitée à 0,4% cette année, anticipe encore un déficit supérieur à 5% en 2027, et même susceptible de se rapprocher de 6% en l'absence de budget adopté avant l'élection présidentielle. Elle a d'ailleurs repris une position vendeuse sur la dette française face aux obligations de l'Union européenne.

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