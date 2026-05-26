Taux : les T-Bonds répercutent le repli du baril

(Zonebourse.com) - Les échanges reprennent leur cours normal à Wall Street et les T-Bonds tentent de rattraper leur retard sur les bons du Trésor libellés en Euro qui ont pris pour argent comptant les dernières déclarations de Trump, étayées par des signaux positifs provenant de plusieurs canaux

... mais pas les principaux intéressés par un accord de réouverture d'Ormuz, c'est à dire les iraniens, lesquels fustigent les revirements permanents des négociateurs américains, sous la pression des "va t'en guerre" du Congrès (Lindsey Graham, Ted Cruz) et de l'allié israélien qui intensifie ses frappes sur le Liban et "contre le Hezbollah".

Les bombardements s'étendent au delà de la "ligne jaune", ce qui est le meilleur moyen de torpiller tout accord entre Washington et Téhéran.

Dans la nuit de lundi à mardi, Washington a néanmoins indiqué avoir mené des frappes de "légitime défense" dans le sud de l'Iran (nombreux échanges de tirs autour des îles qui occupent la partie Nord du détroit), ravivant les inquiétudes des marchés sur une possible escalade régionale.

Le président américain a prévenu que les Etats-Unis pourraient intensifier leurs actions militaires en cas d'échec des négociations.

Le baril de pétrole "Brent" refranchit les 100$ après avoir fléchi vers 96$ lundi, avant les accrochages de la nuit dernière).

Mais le WTI reste ancré autour de 94$ contre 98$ vendredi : c'est un vrai progrès qui relâche un peu les tensions inflationnistes.

Les T-Bonds à "10 ans" effacent -6,5Pts à 4,508%, le "2 ans" -6Pts à 4,067% et le "30 ans " -5Pts à 5,032%.

Du côté des indicateurs économiques, les investisseurs ont pris connaissance de l'indice de confiance des consommateurs publié par le Conference Board. Celui-ci ressort à 93,1, contre 92 attendus par le consensus (après 93,8 en avril), limitant ainsi le repli observé sur le mois.

En Europe, un "effet rebond" se matérialise après les -10 à -12Pts de la veille : 3Pts sur les Bunds et nos OAT à 2,98% et 3,665%, 4Pts sur les BTP italiens à 3,700%.

Outre-Manche, après 3 jours de congé, les "Gilts" rattrapent modestement les Bunds et les OAT avec -2,7Pts à 4,8750% (une fois de plus, les T-Bonds profitent des espoirs d'accord de paix et pas la dette britannique, sur fond d'incertitude politique)

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