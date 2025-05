Taux : les indices boursiers éteignent les bons du Trésor information fournie par Cercle Finance • 02/05/2025 à 18:14









(CercleFinance.com) - Le 'risk-on' est de retour, de façon hégémonique, univoque, irrépressible, en Europe comme à Wall Street : alors que des séries de 8 séances de hausse se comptent sur les doigts d'une seule main au 21ème siècle, en voilà une 9ème qui se profile avec des écarts de +1,2% et un gain hebdo de +2,2% pour le Nasdaq, +2,6% pour le S&P500.



En Europe, Londres aligne 15 séances de hausse... ininterrompue : ne n'est jamais arrivé, personne ne sait expliquer pourquoi, tellement rien ne va dans la conjoncture et sur le front des taux UK.



Les opérateurs continuent de s'accrocher au mince espoir de voir la Chine et les Etats-Unis ouvrir des négociations commerciales plutôt que de s'alarmer au sujet d'indicateurs nettement inférieurs aux attentes parus ces derniers jours.

Pékin a en effet affirmé 'évaluer' les messages de Washington qui a récemment exprimé le souhait d'engager des discussions sur les tarifs douaniers (à Hong Kong, l'indice Hang Seng grimpait lui de plus de 1,7%).



Les marchés obligataires sont complètement boudés en ces heures d'euphorie et les rendement se retendent de +9,4Pts sur les T-Bonds vers 4,3250%, de +11,2Pts sur le '2 ans' US à 3,812%.



Sur le front des statistiques, le point d'orgue de la semaine, c'était le 'NFP': le Département du Commerce a annoncé que l'économie américaine avait créé 177.000 emplois non agricoles en avril, un nombre bien supérieur aux attentes des économistes (125 à 130.000) et il est également supérieur à la moyenne de 152.000 enregistrée depuis le début de cette année

Le taux de chômage est de son côté resté stable à 4,2%, là encore conformément aux anticipations des analystes.



En Europe, les Bunds affichent +9,18Pts à 2,5350%, les OAT +8,63Pts à 2,2465%, les BTP italiens +6,5Pts à 3,638%.



En Europe, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, produit par S&P Global, s'est redressé de 48,5 en mars à 48,7 en avril, indiquant ainsi un taux de contraction marginal, le plus faible enregistré depuis plus de deux ans.



Par ailleurs, dans la zone euro, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la produit par S&P Global, est passé 48,6 en mars à 49 en avril, atteignant un sommet de 32 mois et signalé une contraction marginale de la conjoncture du secteur en début de deuxième trimestre.



Enfin, outre-Manche, le rendements des 'Gilts' fait un bond de +8Pts vers 4,56%











