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Taux : les gains de lundi déjà effacés sur les T-Bonds
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 17:56

Après une journée intense et volatile lundi, les marchés obligataires ont fait preuve de plus de prudence ce mardi, les scores étant quasi stables en Europe, une légère tension se manifestant aux Etats Unis, mais elle s'avère suffisante pour effacer les gains de la veille.

Les T-Bonds US à "10 ans" se tendent de 5 points vers 4,384%, le "30 ans" de 3,5 points à 4,946% et le "20 ans" renoue avec les 5,00%.
Plus inquiétant, le "2 ans" US se dégrade de 7,3 points vers 3,905%... les 4% ne sont plus très loin.

La journée a été marquée par le redressement des prix du pétrole alors que les propos de Trump évoquant des pourparlers de paix (récit émaillé d'incohérences et d'un flou savamment entretenu) apparaissent de plus en plus comme une "manoeuvre boursière" sans substance destinée à retarder une correction de Wall Street en faisant retomber le pétrole sous les 110 dollars.

Côté chiffres, le PMI manufacturier préliminaire calculé par S&P Global pour le mois de mars est ressorti à 52,4 points, après 51,6 points en février, là où les analystes tablaient sur un léger repli à 51,5 points. A 52,4 points, il est au plus haut depuis deux mois. En revanche, l'indice PMI des services s'est dégradé alors qu'une amélioration était espérée : il recule à 51,1 points, contre 52 attendu et 51,7 en précédent. Enfin, l'indice composite qui fait la synthèse entre les deux premiers fléchit de -0,5 à 51,4 points, contre 51,9 points un mois plus tôt, et retombe ainsi sur des plus bas de 11 mois.

Pour Chris Williamson, chief business economist chez S&P Global : "les données préliminaires de l'enquête PMI pour le mois de mars signalent une combinaison préoccupante de ralentissement de la croissance et de hausse de l'inflation, à la suite du déclenchement de la guerre au Moyen-Orient. Les entreprises font état d'un recul de la demande lié à l'incertitude accrue et à l'impact du conflit sur le coût de la vie. Les difficultés dans les secteurs du voyage, du transport et du tourisme sont aggravées par la nervosité des marchés financiers et des contraintes d'accessibilité, notamment en raison des inquiétudes liées à la hausse des taux d'intérêt, à l'envolée des prix de l'énergie et aux retards dans les chaînes d'approvisionnement".

En Europe, la journée a été assez monotone, les bons du Trésor ont été peu inspirés par l'actualité : nos OAT se dégradent de 2,7 points vers 3,740%, les Bunds restent stables à 3,015% (ils s'installent bel et bien au-dessus des 3%), les BTP italiens se tendent de 3 points vers 3,945% (après un plus bas de 3,86% ce matin).

Enfin, le rendement des "Gilts" a terminé sur une hausse de 2,5 points vers 3,9430% et un plus haut a été touché à 4,97% en séance (vers 14H30).

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