Taux : légère détente en zone Euro, nette embellie sur 'Gilts' après chômage UK
Aujourd'hui, le 11 novembre est célébré par une journée de clôture sur les marchés de taux US (Veteran's day) mais d'après les cotation électronique le '10 ans' se rattrape un peu ce mardi efface -4Pts vers 4,0690%.
Ce sont les 'Gilts' britanniques qui se sont distingués ce mardi avec une nette détente de -7Pts vers 4,3820% (et un test des 4,500% lundi matin) suite à la publication d'une hausse du taux de chômage à 5,00% sur les trois mois se terminant en septembre (contre 4,9 % attendus).
Le marché du travail UK a encore perdu 32 000 postes en octobre, après une révision à -32 000 pour septembre... ce qui pourrait amener la BoE à renouer avec une stratégie plus 'accommodante' (les taux britanniques sont à parité avec ceux des US, à 4%, mais c'est une fourchette 3,75/4,00% pour la FED).
La fin du 'shutdown' a été conclu par les sénateurs à 60 voix pour et 40 contre : il doit maintenant être approuvé par la Chambre des représentants, où les républicains disposent de la majorité (cela devrait donc 'passer' sans suspns), avant sa promulgation définitive par le président Donald Trump.
'Cela veut dire que le gouvernement américain pourrait rouvrir dès mercredi, après le jour de l'Armistice, si la Chambre des représentants devait soutenir le texte qui vise à financer les services publics', indique Kenneth Broux, le responsable de la recherche devises et taux à la Société Générale, basé à Londres.
La réouverture des services publics pourrait par ailleurs annoncer une déferlante de statistiques économiques dans les jours à venir après quasiment six semaines de disette.
D'après Kenneth Broux, l'analyste de SG, le Département américain du travail pourrait publier le rapport sur l'emploi pour le mois de septembre dès ce vendredi.
En Europe, l'activité était très réduite du fait de l'absence des opérateurs US : le Bund à 10 ans se détend de -1Pt à 2,655%, l'OAT de même échéance, -1,3Pt à 3,424%, les BTP italiens de -2Pts à 3,398%.
