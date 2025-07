Taux: légère dégradation, actifs boursiers encore recherchés information fournie par Cercle Finance • 08/07/2025 à 18:24









(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires consolident, le rendement du '10 ans' US repasse le cap des 4,40% (+2,5Pts à 4,42%, le '30 ans' affiche le même écart à 4,955% et se rapproche de nouveau des 5,000%.



Les indices boursiers étaient tous dans le vert ce mardi (+0,2 à +0,5% de Wall Street à l'Euro-Stoxx50), le 'risk-on' restant prédominant et les investisseurs ne manifestant aucun signe d'anxiété à la veille du dévoilement des 'tarifs' appliqués à l'Europe par l'administration Trump.



Trump 'tape fort' sur les pays d'Asie du Sud-Est (35% en moyenne)... mais aussi sur le Japon et la Corée du Sud (25%) mais l'Europe espère l'annonce de droits limités à 10% (qui entreraient en vigueur le 1er août).



Le Bund à '10 ans' se redresse vers 2,65% (+3,5pts), l'OAT à 3,364% (+3,8pts), les BTP italiens se tendent de +5,3Pts vers 3,57%



Sur le front des statistiques, les investisseurs ont pris connaissance d'un creusement du déficit commercial de la France, celui-ci s'établissant à 7,77 milliards d'euros en mai, après 7,69 milliards le mois précédent, d'après les données corrigées de variations saisonnières et calendaires (CVS-CJO) de Bercy.



Par ailleurs, l'excédent commercial de l'Allemagne, selon les données corrigées de variations saisonnières et calendaires de Destatis, s'est accru à 18,4 milliards d'euros en mai, à comparer à un surplus de 15,7 milliards engrangé le mois précédent.

Enfin, séance de stagnation des 'Gilts' britanniques vers 4,6330%, en l'absence de toute 'actualité' politique ou macro-économique.





