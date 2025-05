Taux : le 'risk-on' ne laisse aucun répit aux Bunds/T-Bonds information fournie par Cercle Finance • 13/05/2025 à 17:22









(CercleFinance.com) - Le regain d'optimisme sur les marchés d'actions semble inextinguible et le 'risk-on' -complètement hégémonique depuis mi-avril, ne donne aucun signe de renversement de de vapeur en ce 13 mai.



L'attraction pour les actions (le Nasdaq s'envole de +5,6% en 48H) est tel que même de 'bonnes nouvelles' (sur le front de l'inflation du mois d'avril aux Etats-Unis) ne parvient même pas à soulager les rendements.



La surprise sur le CPI est plutôt bonne avec seulement +0,2% de hausse en 'séquentiel' contre 0,3% anticipé.

L'inflation 'brute' est ressortie à +2,3% en rythme annuel, alors qu'elle était anticipée à 2,4%, comme en mars. Dans sa version 'core', l'inflation est ressortie à 0,2% en avril par rapport à mars alors qu'elle était attendue à 0,3% après 0,1% en mars, et en rythme annuel, elle s'est élevée à 2,8%, comme anticipée.



Ces chiffres ne vont pas trancher le débat sur la nécessité de futures baisses de taux aux Etats-Unis: les marchés obligataires US qui se sont fortement tendus la veille (+14Pts sur le '2 ans', le '30 ans' renoue avec les 4,900%) ne donne pas de signe d'embellie.

Le '10 ans' se tend encore de +2,5Pt à 4,472%, le '30 ans' rajoute +3,5Pts vers 4,9220% (ce qui propulse les taux hypothécaires à plus de 7 %).



L'indice ZEW du moral des investisseurs allemands, qui était ressorti en avril à un plus bas depuis 2023 avec les soucis sur le commerce explose littéralement à la hausse de près de +30Pts pour le mois de mai : il est ressorti à 25,2 en mai contre 10,7 attendu après -14 en avril.



Le rendements des Bunds à dix ans remonte de +2Pts au-delà de 2,664%, nos OAT affichent +2Pts à 3,341%, les BTP +0,5Pt à 3,683%.



Les 'Gilts' britanniques s'installent au-dessus des 4,700% et se figent vers 4,715%.







