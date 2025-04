Taux : le 'risk on' fait un retour surprise avant les tarifs information fournie par Cercle Finance • 02/04/2025 à 19:43









(CercleFinance.com) - Le 'risk-on' semble de retour à Wall Street, et un peu plus timidement en Europe avant les annonces de Donald Trump (ce mercredi à 22H)): nous assistons à un renversement de tendance assez spectaculaire sur les marchés obligataires qui se détendaient de -3 à -5Pts de base ce matin (des T-Bonds aux OAT) et qui pourraient finir la journée en net repli (tout du moins aux Etats Unis, car en Europe les jeux sont faits.



Les Bunds '2035' se retendent de +4Pts vers à 2.721% (contre 2,655% ce matin) et les OAT affichent +2,8Pts à 3,427% (contre 3,375%), les BTP italiens +2,5Pts à 3,815%.

Les écarts sont bien plus marqués sur les 'treasuries' américaines avec un '10 ans' qui affiche +6Pts à 4,216% ce soir contre 4,106% ce matin (+11Pts en mode 'funiculaire'), un '2 ans' qui prend +6,5Pts à 3,928% (contre 3,846% au plus bas) puis un '30 ans' qui se tend de +5,5Pts vers 4,5700% (contre 4,4700% en matinée).



De tels écarts n'ont apparemment que peu de lien avec le 'chiffre du jour',

la publication de l'enquête mensuelle du cabinet ADP.

Le secteur privé américain a créé 155.000 emplois au mois de mars dans le privé le mois dernier, un chiffre supérieur aux attentes (consensus : 119.000 après les 84.000 de février).



'En dépit de l'incertitude politique actuelle et du moral en berne des consommateurs, le message est le suivant: les chiffres du mois de mars sont bons du point de vue de l'économie et des employeurs de toutes les tailles, même si tous les secteurs ne sont pas forcément concernés', explique Nela Richardson, l'économiste en chef d'ADP.



Les métiers liés aux services sont en effet les plus dynamiques, tandis que d'un point de vue géographique le Nord-Est et le Midwest se sont révélées être les régions les plus actives en termes d'emploi.



La parution de l'enquête ADP intervient à deux jours du rapport mensuel sur l'emploi du Département du Travail (NFP).



Pour la publication de vendredi, les économistes prévoient en moyenne 185.000 créations d'emplois non agricoles en mars, contre 151.000 le mois précédent, pour un taux de chômage inchangé à 4,1%.



Toute l'attention des investisseurs est braquée vers les Etats Unis où Donald Trump doit s'exprimer dans la soirée afin de clarifier sa position au sujet des droits de douane qu'il compte mettre en place.



Si l'homme d'affaires new-yorkais a promis que ce fameux 'Jour de la Libération' permettrait de mettre en place un 'système magnifique et simple', d'autres observateurs s'inquiètent de ses répercussions.



Les éditorialistes de 'The Economist' prévenaient récemment que les mesures envisagées par l'administration américaine risquaient de faire plonger le commerce international dans le 'chaos' le plus complet.



Le locataire de la Maison-Blanche pourrait présenter des mesures graduelles et ciblées, et non un nouveau plan universel comme le redoutaient initialement les analystes.

Selon leurs calculs, une politique protectionniste pénaliserait la croissance américaine, qu'ils envisagent autour de 2,3% cette année, de 100 à 120 points de pourcentage, avec une inflation qui repartira à la hausse.



Concernant l'Europe, l'application d'un tarif de 20% sur tous les biens, en plus des tarifs automobiles de 25,% annoncés, pèserait sur la croissance du Vieux Continent de 0,3% à 0,6% cette année.



Par ailleurs, il est probable que l'instauration de ces nouveaux droits de douane soient suivis par des mesures de représailles et de rétorsion de la part de la Chine, de l'Union européenne, ou du Canada, provoquant une nouvelle escalade dans la guerre commerciale.







