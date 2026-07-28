Taux : le repli du baril fait merveille, le '10 ans' US sous 4,600%

Ormuz a beau rester complètement bloqué, Bab El Mandeb très incertain, les messages à répétition de Trump annonçant que les négociations ont repris et avancent avec l'Iran (malgré les nombreux démentis de Téhéran), les marché obligataires se fient à la trajectoire du pétrole qui poursuit son repli, et affiche désormais -15% par rapport à jeudi dernier (vers 78,5 USD pour le WTI).

La parole présidentielle a toujours plus de poids depuis 4 mois (pour les algos qui réagissent aux "mots clé" qui apaisent) que les communiqués intransigeants iraniens.

Le rendement des T-Bonds se détend donc pour la 2ème séance consécutive, avec un "10 ans" qui efface 5Pts de base à 4,5910%, le "30 ans" -3,5Pts à 5,0900%.

La Fed a entamé son FOMC de 48H et rendra son verdict mercredi soir : elle devrait maintenir ses taux directeurs dans une fourchette comprise entre 3,50% et 3,75%... même si la probabilité d'une hausse dès ce 29 juillet est passée de 10 à 31%.

Kevin Warsh, devrait réaffirmer l'engagement de la banque centrale en faveur de la stabilité des prix et rappeler qu'elle est "data dependent".

La probabilité d'une hausse de taux mi-septembre (vers 3,75/4,00%) a tout de même grimpé à 75/80% ces derniers jours.

Sur le front géopolitique, le Premier ministre Benjamin Netanyahou, actuellement en visite à Washington, doit présenter à Donald Trump de nouveaux éléments concernant les activités nucléaires iraniennes... en espérant amener Washington à reprendre ses frappes.

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a pour sa part réaffirmé qu'Israël ne lâcherait rien sur Gaza ou le Liban et que l'IDF était prêt à frapper l'Iran "avec toute sa force" en cas d'attaque.

Des indicateurs économiques contrastés

Les statistiques publiées ce mardi dressent un tableau mitigé de l'économie américaine : la confiance des consommateurs s'est dégradée en juillet, de -1,5 vers 90,8 points, contre 92,4 attendus par les économistes, soit son plus faible niveau depuis janvier 2026.

Les prix de l'immobilier continuent de progresser : l'indice S&P Case-Shiller des vingt principales métropoles américaines a augmenté de 1,6% sur un an en mai, contre 1,3% attendu par le consensus.

Enfin, les stocks de grossistes ont progressé de 0,3% en juin, légèrement en deçà des attentes ( 0,4%).

En Europe, le chômage a progressé en France de 0,8% au 2ème trimestre pour la catégorie "A" ( 3,1% en annualisé) avec un nombre d'inscrit proche de 3,33 millions, et sur 1 an, le chômage est en hausse de 3,2% pour les chômeurs de catégories B et C, qui occupent des emplois à temps partiel.

Le chômage combiné des catégories A/B/C s'élève à 5,8 millions, et la situation se dégrade plus nettement chez les jeunes : 5,9% en cat "A" et 6,3% pour "B et C".

Nos OAT bénéficient de la décrue du "Brent" vers 83,5 USD et le "10 ans" efface -4Pts à 3,884%, le Bund -3,2Pts à 3,103%, les BTP italiens effacent -4,1Pts à 3,900% et se rapprochent de la parité avec nos OAT.

Outre-manche, l'embellie est plus marquée avec -5Pts vers 4,946%... et la séance a été calme tôt ce matin au Japon avec environ -1Pt vers 2,773%. (alors que Tokyo a dévissé de -4%).