Taux : le CPI US rassure, détente de -5Pts des T-Bonds et -15Pts en hebdo
information fournie par Zonebourse 13/02/2026 à 18:15
L'amorce de consolidation (à l'horizontale depuis 6 semaines puis un peu plus marquée depuis 48H à Wall Street) entraine une ébauche de rotation vers le "risk-off" qui soutient les T-Bonds US au meilleur moment, quand le stress commençait à devenir palpable.
Avec des chiffres d'inflation qui rassurent aux Etats-Unis, les gains des précédentes séances sont renforcés et le rendement des T-Bonds recule franchement avec -5Pts sur le "10 ans" vers 4,053% (soit -15Pts en "hebdo"), -6,3Pts sur le "2 ans" à 3,403%, et -3,5Pts sur le "30 ans" à 4,694%.
Le marché obligataire US est passé en 10 jours du risque de passer en correctionnelle à "ses meilleurs niveaux depuis Noël".
L'Europe suit mais en mode très atténué avec un Bund à -2Pts vers 2,7857%, des OAT à -2,6Pts vers 3,342% et des BTP italiens qui effacent -2Pts vers 3,372%.
La journée avait bien commencé et se termine mieux encore grâce aux chiffres de l'inflation américaine de janvier.
Le "CPI" a ainsi progressé de 0,2% le mois dernier, contre des attentes à 0,3%, ramenant la hausse en rythme annuel à 2,4%, soit 0,1 point de moins que prévu.
De son côté, l'inflation sous-jacente "core" (c'est-à-dire hors alimentation et produits énergétiques) est en hausse de 2,5%, contre 2,6% un mois plus tôt, son plus bas niveau depuis mars 2021.
Cela compense un peu la douche froide du "NFP" (rapport mensuel sur l'emploi américain) qui avait révélé la création de 165 000 postes en janvier, très loin des 65 000 attendus, avec un taux de chômage en baisse de 0,1 point à 4,3%.
Toutefois, d'importantes révisions annuelles ont été effectuées et le total de créations au mois le mois a été ramené de 50 000 à 15 000.
Ainsi, la variation totale non agricole pour l'année 2025 a été ramenée de 584 000 à seulement 181 000 en données corrigées des variations saisonnières.
Côté Europe, pas de surprise : le PIB de la zone euro du quatrième trimestre a été confirmé à 1,3%, tandis que l'excédent de la balance commerciale, toujours dans l'Europe des 19, a progressé de 9,3 à 12,6 milliards d'euros en décembre, alors qu'il était attendu à 11,8 milliards de dollars.
Toutefois, en comparaison au mois de décembre 2024, l'excédent commercial affiche une contraction : une contreperformance liée aux droits de douanes américains qui pèsent sur les exportations.
Enfin, pas de gros mouvement en Asie, les marchés obligataires et les marchés à terme ferment pour 9 jours (réouverture le 24/02) et la séance a été calme au Japon avec une détente symbolique de -0,7Pt sur le "10 ans" à 2,225%... soit une stagnation sur l'ensemble de la semaine.
