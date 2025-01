Taux: le 'CPI' US apporte détente bienvenue avec-10Pts moyen information fournie par Cercle Finance • 15/01/2025 à 18:06









(CercleFinance.com) - Quelle journée sur l'obligataire, avec de vraies bonnes nouvelles qui tombent au meilleur moment ce mercredi, alors que les taux longs US s'inscrivaient au plus haut depuis fin avril 2024 ou début novembre 2023 (ensuite, il faut remonter à... fin juillet ou fin mai 2007 pour retrouver des taux voisins ou supérieurs à 5%).



Un gros ouf de soulagement a été poussé à 14H30, suite à la publication d'un 'CPI'US conforme aux attentes, et même légèrement meilleur que prévu en données 'core' (hors éléments de prix volatiles).



Le '10 ans US' retombe de -11,5Pts, vers 4,675%, le '30 ans' de 4,985% vers 4,8900%, le '2 ans' -8Pts de 4,365% vers 4,2850%.



Les investisseurs US se remettent à privilégier un scénario à 2 baisses de taux de la FED, en juin (65%) et en décembre (près de 50%).



Cette soudaine décrue des taux US dopé les marchés européens : les Bund effacent -9Pts vers 2,5320%, nos OAT -12,2Pts vers 3,3500%, les BTP italiens -14Pts vers 3,6940%.

Le 'spread' OAT/Bund se contracte à tout juste +82Pts : c'est surtout dû au sentiment que le gouvernement Bayrou va échapper à une censure demain.



Pour en revenir au catalyseur de l'embellie du jour, le Département du Travail, a publié un indice des prix à la consommation américain en hausse de 2,9% en décembre 2024 par rapport au même mois de 2023 : un taux annuel conforme aux attentes et en hausse de 0,2 point par rapport à celui de novembre (au lieu de +0,3% anticipé).



Hors énergie (-0,5%) et produits alimentaires (+2,5%), deux catégories traditionnellement volatiles, le taux d'inflation annuel sous-jacent est ressorti à 3,2% le mois dernier, un niveau légèrement en dessous du consensus des économistes (3,3%).



En rythme séquentiel, c'est-à-dire entre les mois de novembre et décembre 2024, les prix à la consommation aux Etats-Unis se sont accrus de 0,4% en données brutes et de 0,2% en excluant l'énergie et les produits alimentaires



Par ailleurs, l'activité économique a diminué de -14,5Pts dans l'État de New York en janvier, selon les entreprises ayant répondu à l'Empire State Manufacturing Survey: l'indice général des conditions se contracte à -12,6.



Les nouvelles commandes ont légèrement baissé, tandis que les expéditions sont restées quasiment inchangées.



Par ailleurs, les indicateurs du marché du travail ont montré des niveaux d'emploi stables, mais une diminution de la durée moyenne de la semaine de travail. Les hausses des prix des intrants et des prix de vente se sont accélérées.

Les entreprises se sont montrées plus optimistes quant à une amélioration des conditions dans les mois à venir.



Les investisseurs avaient pris connaissance ce matin de données concernant l'inflation en France. Sur un an, les prix à la consommation dans l'Hexagone ont augmenté de 1,3% en décembre 2024, un taux annuel stable par rapport à celui de novembre, conformément à l'estimation provisoire publiée la semaine dernière par l'Insee.



Autres éléments à surveiller, le baril de Brent rebondit de +1% vers 80,90$ (s'il passe les 81$, cela affectera les prévision d'inflation) et le WTI flambe de près de +1,2% à 77,85$ (proche de la résistance des 78$).



Enfin, outre-Manche, les 'Gilts' soufflent un peu : alors que le '10 ans' testait obstinément la zone des 5,00% depuis une semaine, le rendement chute de -10Pts vers 4,7900%... mais rien n'est réglé sur le fond.





