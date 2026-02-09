Taux : le "10 ans" japonais se tend après le triomphe de S.Takaichi
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 17:58
Le second "fait" du jour provient d'Asie et plus précisément du Japon où le rendement de l'emprunt de référence à "10 ans" bondit de près de 8Pts pour s'établir à 2,302%, la seconde pire clôture depuis juillet 1997.
Le triomphe de Sanae Takaichi aux législatives anticipées devait lui procurer une majorité plus solide... mais son plan de relance par le stimulus fiscal (plus de dépenses, moins d'impôt) a été littéralement plébiscité par les électeurs nippons et la 1ère Ministre remporte une victoire "tsunami" avec deux tiers de l'Assemblée ralliés à sa coalition.
Tokyo, déjà euphorique depuis des semaines, du fait de l'anticipation d'une victoire sans suspens, exulte face à un succès politique d'une ampleur inespérée : la bourse japonaise a bondi à l'ouverture, façon "flash krach" haussier, avec un Nikkei fusant de 5%, à plus de 57 000Pts, le Topix flambant de 4%.
C'est un "full risk-on" historique et univoque qui a fait de l'ombre aux placements "de précaution", sans oublier les perspectives de gonflement -massif- de la dette.
A New York, pas d'euphorie pour démarrer la semaine mais un nouveau record du Dow Jones (51 150), 1% sur le Nasdaq... cela pèse également sur les taux avec un "10 ans" qui se dégrade de 1,5Pt vers 4,22% et le "30 ans" a flirté avec les 4,89% avant de revenir à 4,8700%.7
En Europe, pas grand chose à commenter : l'indice Sentix, qui mesure le moral des investisseurs dans la zone euro, a progressé de 6Pts en séquentiel, bien au-delà des attentes, à 4,2, contre -0,2 attendu.
Les marchés obligataires pourraient s'animer mercredi avec la publication des chiffres de l'emploi américain, dont la publication avait été repoussée en raison d'un mini-shutdown.
Le point d'orgue retentira avec les données d'inflation publiées vendredi.
A lire aussi
-
La Bourse de Paris a clôturé lundi en légère hausse, à l'issue d'une séance plutôt calme en attendant la publication de plusieurs résultats d'entreprises à partir du milieu de semaine, ainsi que celle de deux indicateurs américains. L'indice vedette CAC 40 a avancé ... Lire la suite
-
Cuba a commencé lundi à appliquer les nouvelles mesures d'urgence destinées à économiser le carburant pour faire face à l'étranglement énergétique imposé par les Etats-Unis, qui frappe durement la vie quotidienne des habitants. Dans les rues de La Havane, la circulation ... Lire la suite
-
À Dakar, l'ONG américaine Black Girls Surf tente d'encourager les filles à retourner à l'école grâce au surf. Le programme "Surf Academy" allie sport et études.
-
Le vice-président américain JD Vance est arrivé lundi en Arménie avant une visite mardi en Azerbaïdjan, Washington cherchant à consolider l'accord de paix signé sous son égide entre ces deux pays du Caucase du Sud. Il s'agit de la première visite d'un tel haut ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer