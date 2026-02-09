 Aller au contenu principal
Taux : le "10 ans" japonais se tend après le triomphe de S.Takaichi
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 17:58

Agenda macro désert aux Etats-Unis ce lundi, un chiffre mineur en Europe... le "fait du jour" -mais qui n'impacte en aucune manière nos marchés de taux- c'est l'annonce du départ prématuré du patron de la Banque de France qui a fait part au Conseil Général de la BdF de "sa décision personnelle de quitter ses fonctions début juin prochain, pour prendre la Présidence de la Fondation Apprentis d'Auteuil"... alors que son mandat courait jusqu'en juin 2027.

Le second "fait" du jour provient d'Asie et plus précisément du Japon où le rendement de l'emprunt de référence à "10 ans" bondit de près de 8Pts pour s'établir à 2,302%, la seconde pire clôture depuis juillet 1997.

Le triomphe de Sanae Takaichi aux législatives anticipées devait lui procurer une majorité plus solide... mais son plan de relance par le stimulus fiscal (plus de dépenses, moins d'impôt) a été littéralement plébiscité par les électeurs nippons et la 1ère Ministre remporte une victoire "tsunami" avec deux tiers de l'Assemblée ralliés à sa coalition.

Tokyo, déjà euphorique depuis des semaines, du fait de l'anticipation d'une victoire sans suspens, exulte face à un succès politique d'une ampleur inespérée : la bourse japonaise a bondi à l'ouverture, façon "flash krach" haussier, avec un Nikkei fusant de 5%, à plus de 57 000Pts, le Topix flambant de 4%.

C'est un "full risk-on" historique et univoque qui a fait de l'ombre aux placements "de précaution", sans oublier les perspectives de gonflement -massif- de la dette.

A New York, pas d'euphorie pour démarrer la semaine mais un nouveau record du Dow Jones (51 150), 1% sur le Nasdaq... cela pèse également sur les taux avec un "10 ans" qui se dégrade de 1,5Pt vers 4,22% et le "30 ans" a flirté avec les 4,89% avant de revenir à 4,8700%.7

En Europe, pas grand chose à commenter : l'indice Sentix, qui mesure le moral des investisseurs dans la zone euro, a progressé de 6Pts en séquentiel, bien au-delà des attentes, à 4,2, contre -0,2 attendu.

Les marchés obligataires pourraient s'animer mercredi avec la publication des chiffres de l'emploi américain, dont la publication avait été repoussée en raison d'un mini-shutdown.

Le point d'orgue retentira avec les données d'inflation publiées vendredi.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

Fermer

