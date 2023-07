Taux: la sérénité s'impose avant FED/ BCE sauf sur 10 ans UK information fournie par Cercle Finance • 25/07/2023 à 18:18

(CercleFinance.com) - Le verdict monétaire de la FED et de la BCE sont attendus sous 24 et 48H mais les marchés obligataires affichent une grande sérénité, l'absence de suspens étant total (consensus à 99%) concernant une hausse de +25Pts mercredi puis jeudi.

Les taux longs se dégradent légèrement avec +1Pts sur nos OAT à 2,954%, +0,8Pts sur les Bunds à 2,397% et les BTP italiens affichent +3,5Pts à 4,06%.

Le 'chiffre du jour' est paru en Allemagne : l'indice Ifo du climat des affaires trahit une forte baisse de la confiance, de -1,3Pt (de 88,6 vers 87,3) et la composante 'jugement des chefs d'entreprise sur leurs conditions actuelles' dévisse de -2,4Pts à 91,3 contre 93 anticipé.



Peu ou pas de volatilité en zone Euro mais de nouveau une nette dégradation des 'Gilts' britanniques qui se tendent de +5Pts vers 4,3060%.



Outre-Atlantique, les T-Bonds US subissent une tension de +4,5Pts à 3,901% mais qui était déjà d'actualité dès ce matin, bien avant la publication d'une forte hausse de l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board de 110,1 vers 117 (contre 112 attendu), à un plus haut de 2 ans, montre l'enquête mensuelle du Conference Board.



La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a progressé, passant à 160 contre 155,3 le mois passé, mais c'est le sous-indice des anticipations qui s'est le plus amélioré, à 88,3 contre 80 le mois dernier, les consommateurs étant rassurés par la baisse des carburants et la robustesse du marché du travail.