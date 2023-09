Taux : la semaine finit mal, la hausse du pétrole pèse lourd information fournie par Cercle Finance • 01/09/2023 à 18:00

(CercleFinance.com) - Le mois de septembre démarre sur une note de lourdeur dans l'obligataire, avec un creusement des pertes de part et d'autre de l'Atlantique au fil des heures.

Certains y verront une coïncidence avec la publication du 'NFP' mais sur le coup, on n'avait observé aucune réaction tranchée, les gains de la matinée étaient encore préservés une heure plus tard.

Cela s'est gâté à partir de 15H35 et la publication des PMI et ISM aux Etats Unis... mais ces chiffres -qui témoignent d'un ralentissement de l'activité manufacturière- n'expliquent certainement pas la dégradation qui s'est accélérée en seconde partie d'après-midi et se poursuit ce soir.



La tension des taux suivait en revanche le renchérissement du pétrole 'Brent' qui prenait jusqu'à +1,8% et franchissait la résistance des 88$ à Londres : ce n'est pas bon pour l'inflation, d'où la tension des taux US.



Le '10ans' grimpe de +10Pts vers 4,194% et revient à une quinzaine de points de base des pires niveaux depuis 12 ans.



Le chiffre le plus attendu de la semaine, c'était le 'NFP': l'économie américaine a généré 187.000 emplois non agricoles au mois d'août, selon le Département du Travail, un nombre légèrement supérieur aux attentes (+157.000).

Mais les créations de postes des 2 mois précédents ont été révisées en forte baisse, de 185.000 à 105.000 pour juin et de 187.000 à 157.000 pour juillet, soit un solde de révision total de -110.000 pour ces deux mois.



Le taux de chômage s'est également accru de 0,3 point à 3,8% de la population active et le taux de participation à la force de travail est remonté de 0,2 point à 62,8%, tandis que le revenu horaire moyen s'est accru à un rythme annuel de 4,3%... légèrement supérieur à l'inflation 'brute'

L'activité dans le secteur manufacturier américain s'est contractée à un rythme accéléré en août, à en croire S&P Global dont l'indice PMI du secteur s'est établi à 47,9 pour le mois écoulé, contre 49,0 en juillet.



S&P Global explique qu'un déclin plus rapide des nouvelles commandes a entrainé une baisse de production, tandis que l'emploi a connu sa plus faible hausse depuis janvier et que les pressions inflationnistes sont demeurées modestes, quoiqu'en petite hausse.

L'ISM manufacturier publié quelques minutes plus tard ressort également en contraction.



Les T-Bonds US finissent la semaine sur une dégradation de +9Pts vers 4,18% ce qui risque de plombe Wall Street à la veille d'un weekend de 3 jours (Lobor Day ce lundi) où les gérants préfèreront partir sans trop de position.

Pas mieux en Europe : les marchés obligataires de l'Eurozone consolident avec des taux qui se tendent de +7,6Pts sur les Bunds vers 2,548% et les OAT de +8Pts vers 3,073% (la France bat des records de déficits).

Les BTP italiens franchissent allègrement la barre des +10Pts (avec +10,5Pts à 4,232%).

Et comme d'habitude, les 'Glits' britanniques finissent lanterne rouge avec +11Pts vers 4,47%.



Il y avait également une déferlante de 'stats' en Europe: le déficit du budget de l'Etat français s'est creusé à fin juillet avec un solde général d'exécution qui s'établit à -169 milliards d'euros à fin juillet (c'est le plus sévère de l'histoire -période Covid et 'quoi qu'il en coûte' inclus- ), contre -131,2 milliards un an plus tôt, selon des données publiées vendredi par le Ministère chargé des comptes publics.



Par ailleurs, l'indice des acheteurs PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, produit par S&P Global, s'est établi à 46 en août, en redressement donc de presqu'un point par rapport au mois précédent (45,1).

Dans la zone euro, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est redressé à 43,5 en août par rapport au creux de 38 mois de juillet (42,7), mais, sous les 50 pour le quatorzième mois consécutif, il continue de signaler un fort taux de contraction du secteur.