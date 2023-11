Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux: la FED opte pour la stabilité, pas encore de réaction information fournie par Cercle Finance • 01/11/2023 à 19:22









(CercleFinance.com) - La FED a maintenu pour un second FOMC consécutif ses taux directeurs inchangés (le taux principal à 5,25/5,50%), une décision prise 'à l'unanimité'.

C'était le scénario attendu, compte tenu du climat géopolitique, l'unanimité renforce le sentiment que le cycle de durcissement monétaire est terminé.

La FED dit rester très attentive aux pressions inflationnistes, ce qui signifie qu'un 'pivot' n'est pas pour tout de suite.

Les journalistes ne manqueront d'essayer de cerner l''agenda' de la FED lors de la conférence de presse de Jerome Powell.



La réaction des marchés obligataires US est peu spectaculaire, la détente des rendements était déjà en place avant l'annonce, les T-Bonds à 10 ans affichent -8Pts à 4,797%, le '20 ans' -6Pts à 5,16%, le '30 ans' -5Pts à 4,98%... et à l'autre bout du spectre, le '2 ans' se détend de -8Pts à 4,995%, le '1 an' de -3Pts à 5,4030%.



L'essentiel du recul des rendements résulte de la parution d'une série de 'stats' plutôt médiocres : le secteur privé des Etats-Unis n'a généré que 113.000 nouveaux emplois au mois d'octobre, selon l'enquête mensuelle publiée ce mercredi par ADP, un spécialiste de l'externalisation de la gestion des ressources humaines.

L'indice avancé d'activité manufacturière : l'ISM s'est contractée pour le 12ème mois consécutif aux Etats-Unis en octobre, avec un rythme qui s'est même accentué par rapport au mois précédent, à 46,7 le mois dernier contre 49 (l'ISM était attendu inchangé).

Les replis les plus marqués affectent les sous-indices mesurant les nouvelles commandes (chute de 49,2 vers 45,5) et l'emploi (46,8 contre 51,2), tous deux revenus sous la barre des 50 points qui sépare contraction et croissance de l'activité.



Le tableau n'est guère différent du côté du 'PMI' manufacturier de 'S&P Global', qui ressort à 50 en définitive pour le mois écoulé, conformément à son estimation flash et après 49,8 pour septembre.



Le mouvement de détente a gagné l'Europe où le Bund allemand efface en clôture -5Pts à 2,755% et l'OAT françaises -5,5Pts à 3,374%... et les BTP italiens -6Pts à 4,663%.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.