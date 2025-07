Taux : la dégradation s'accélère aux US après le CPI information fournie par Cercle Finance • 15/07/2025 à 19:20









(CercleFinance.com) - Evolution divergente des marchés de taux de part et d'autre de l'Atlantique : les T-Bonds se dégradent, les émissions en Euro semblent bénéficier d'un phénomène de vases communicants... et les emprunts japonais de maturité longue continuer de flirter avec leurs pire niveaux depuis 1999 (et la création des bons du Trésor 'hyper longs', quasiment une rente perpétuelle).

Le '10 ans' japonais reste collé au plafond à 1,58%, le '30 ans' oscille autour de 3,15%, les 3,19% ont été testés la veille.



Les T-Bonds US se tendent car le Département du Travail a fait état tôt ce matin d'un indice des prix à la consommation américain en hausse de 2,7% en juin par rapport au même mois de 2024, un taux annuel légèrement au-dessus des attentes et en hausse de 0,3 point par rapport à mai.



En données 'core', hors énergie (-0,8%) et produits alimentaires (+3%), deux catégories souvent volatiles, le taux d'inflation annuel sous-jacent est ressorti à 2,9% le mois dernier, un taux conforme au consensus des économistes (+0,2% contre 0,3% attendu).



Cette accélération ne semble cependant pas en mesure de remettre en question le calendrier d'assouplissement monétaire de la Réserve fédérale, les marchés prévoyant toujours majoritairement une baisse des taux directeurs en septembre.



Après la publication du CPI, l'outil FedWatch du CME montre même que la probabilité d'une baisse des coûts d'emprunt de 25 points de base à la rentrée s'est légèrement renforcée, passant de 37,4% hier à 40,4% aujourd'hui... le scénario d'un 'geste' imminent est vu comme quasi nul pour le 30 juillet.



Les chiffres de l'inflation pèsent sur le rendement des Treasuries à 10 ans qui prend +5,5Pts à 4,484% et le '30 ans' flirte avec les 5,0150% (contre 4,973%).



En Europe, le Bund se détend symétriquement de -1,5Pts vers 2,7150% et nos OAT effacent -2,72Pts vers 3,4060%, les BTP italiens effacent -1,3Ptn les Bonos espagnols -2Pts à 3,3200% (ils restent mieux appréciés que nos OAT).



A noter que la production industrielle en Europe a rebondi de +1,7% en mai, le moral des milieux d'affaire allemand (ZEW) s'améliore également.



Enfin, outre-Manche, les 'Gilts' se dégradent de +2,5Pts vers 4,625%.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.