Taux : la courbe des taux s'aplatit sur T-Bonds vers 4,300% information fournie par Cercle Finance • 13/03/2025 à 18:23









(CercleFinance.com) - La lourdeur de la tendance à Wall Street (et dans une moindre mesure en Europe et en France) ne redonne guère d'élan aux marchés de taux US.

La nervosité se traduit par un bond de +4% du 'VIX' vers 25,20 et le recul de -1,2% du 'S&P' ne se traduit par le traditionnel repli vers 'la sécurité' ('flight to quality').

Les T-Bonds à '10 ans' effacent -2Pts vers 4,295%: les voici à parité avec le 2 et le '3 mois' (4,300 et 4,305% respectivement).

Le '30 ans' se détend également de -2Pts vers 4,6110%, le '20 ans' offre toujours la meilleure rémunération avec 4,6500%.



Globalement, la santé de l'économie américaine suscite de plus en plus de questions sur les marchés d'actions, les investisseurs voulant croire que les Etats-Unis parviendront à échapper à une récession qui se fait de plus en plus menaçante.

L'annonce d'un projet de taxation de 200% des exportations de champagne, vins et spiritueux français (une riposte à la hausse de 50% des taxes sur les whisky US décidée par Bruxelles) ne va pas dans le sens d'un apaisement avec les principaux 'partenaires' économiques des Etats Unis.



Côté 'macro', l'indice des prix producteurs (PPI), a stagné en février par rapport au mois précédent, mais il a augmenté de 0,2% en excluant l'alimentation, l'énergie et les services commerciaux.



Exprimée en variation annuelle, la hausse des prix producteurs a ralenti de 0,5 point à 3,2% le mois dernier en données brutes, et dans une moindre mesure (-0,1 point à 3,3%) hors alimentation, énergie et services commerciaux.

Également publiées à 13h30, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties en baisse de 2.000 par rapport à la semaine précédente (à 220.000).

La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est toutefois ressortie à 226.000, en hausse de 1.500 par rapport à celle de la semaine précédente.

Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a reculé de 27.000 pour s'établir à 1.870.000 lors de la semaine du 24 février, soit la période disponible la plus récente pour cette statistique.



Par ailleurs, Wall Street pourrait être pénalisé par l'absence d'un accord entre démocrates et républicains sur un relèvement du plafond de la dette des Etats-Unis d'ici à samedi.

En l'absence de 'deal', la première économie mondiale pourrait se retrouver en situation de défaut technique, une perspective qui n'arrangerait pas les affaires de Washington en ce moment.





En Europe, le Bund à 10 ans se détend de -3,8Pts vers 2,851% tandis que l'OAT de même échéance se réduit de 3,567% à 3,555% soit un spread qui s'écarte à +70,5Pts de base.

Le BTP italien se détend de -2Pts à 3,9400%, le '10 ans' grec efface -1Pt vers 3,682% mais se distingue avec -8Pts depuis le test des 3,762% la veille (retracement des niveaux du 30 juin 2024).



En zone euro, la statistique mensuelle de la production industrielle publiée à 11h00 a augmenté de 0,8% dans la zone euro (+0,6% anticipé) et de 0,3% dans l'UE, selon les premières estimations d'Eurostat.



Dans la zone euro, elle a augmenté de 1,6% pour les biens intermédiaires et de 0,5% pour les biens d'équipement, mais baissé de 1,2% pour l'énergie, de 0,2% pour les biens de consommation durables et de 3,1% pour les biens de consommation non durables.



En décembre 2024, la production industrielle avait baissé de 0,4% dans la zone euro et de 0,2% dans l'UE. En janvier 2025 en comparaison annuelle, elle est restée stable dans la zone euro et a diminué de 0,2% dans l'UE.



Enfin, les 'Gilts' britanniques restent figés vers 4,73/4,74%, proches de leurs plus mauvais niveaux annuels.









