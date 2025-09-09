Taux : l'OAT améliore son 'spread' face au Bund, les T-Bonds US corrigent un peu
information fournie par Zonebourse 09/09/2025 à 19:00
La France n'est d'ailleurs pas le seul pays à traverser une période d'incertitude politique : le Japon également avec la démission du 1er Ministre S.Ishiba, après moins de 1 an d'exercice du pouvoir.
Le Japon est dans une situation difficile, entre 'mise à l'amende' par les Etats Unis, déficit budgétaire massif et inflation galopante (+3,3%) et 'crise du riz'.
Nos OAT n'ont pas bronché hier (nette détente des taux) et pas davantage ce mardi alors que François Bayrou a remis sa démission au président de la République en début d'après-midi.
Les noms d'éventuels successeurs circulent, des noms de fidèles du Président ou de personnalités issues du PS ayant un positionnement compatible avec la 'ligne de l'Elysée'. Par conséquent, le nom du prochain Premier ministre (le 5e en trois ans) ne devrait pas émouvoir outre mesure les investisseurs...
Dans l'attente de nouveaux développements, nos émissions du Trésor surprennent en améliorant leurs positions par rapport au Bund, qui se dégrade de +2,2 pts à 2,660% (+1,2Pt sur les BTP italiens à 3,507%), tandis que nos OAT se détendent de -0,6Pt à 3,467 soit un spread revenu à 80 contre 82,5 pts.
Cet écart - en lui-même - n'a rien d'alarmant mais il sera au coeur de l'attention des intervenants au cours des prochains jours.
Tout le monde n'est pas rassuré et les équipes d'Ostrum AM préviennent : 'En cas de scénario extrême et de démission du président Emmanuel Macron, le spread français dépasserait largement les 100 points de base, justifiant alors une intervention de la BCE pour limiter les effets de contagion sur les taux des pays périphériques, dans le cadre de l'instrument de protection de la transmission de la politique monétaire'.
Après la forte détente des 3 derniers jours, les T-Bonds subissent quelques prises de bénéfices et les rendements se retendent de +3,5Pts sur le '10 ans' USD vers 4,08% (le '30 ans' rajoute +2,5Pts).
Seul chiffre au menu ce lundi outre-Atlantique, la révision des créations d'emploi et l'estimation définitive sur 12 mois, d'avril 2024 à fin mars 2025 : la minoration qui avait été calculée en cumulant les chiffres révisés d'un mois sur l'autre donnait -400.000, ce pourrait être en fait -1 million, et le nombre d'emplois réellement créés pour ne pas dépasser 598.000.
Enfin, journée sans relief sur les 'Gilts' UK qui stagnent autour de 4,61500% (+1Pt de base).
A lire aussi
-
Le chancelier allemand Friedrich Merz a réclamé mardi plus de "flexibilité" dans la réglementation européenne qui prévoit une interdiction des ventes de voitures thermiques après 2035, un calendrier décrié par l'industrie automobile, secteur-clé plongé dans la ... Lire la suite
-
Cinq juges de la Cour suprême du Brésil ont commencé à voter mardi pour condamner ou acquitter l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro, accusé de tentative de coup d'Etat dans un procès historique qui suscite la colère de Donald Trump. Si l'ex-chef de ... Lire la suite
-
Des centaines de manifestants en colère ont incendié mardi le Parlement népalais, dans la foulée de la démission du Premier ministre KP Sharma Oli au lendemain de manifestations contre le blocage des réseaux sociaux et la corruption qui ont fait 19 morts. "Des ... Lire la suite
-
Le groupe de luxe et cosmétiques Puig, propriétaire des marques Paco Rabanne et Jean-Paul Gaultier, a dégagé un bénéfice en nette hausse au premier semestre 2025, grâce au dynamisme de ses ventes notamment dans le secteur de la parfumerie L'entreprise espagnole, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer