Taux: l'amorce d'embellie (mi-journée) fait long feu partout

(CercleFinance.com) - Cette séance de mardi avait mal commencé avec des T-Bonds fusant à plus de 4,22% et des OAT affichant 3,074%.

Quelques points de rendement avaient été effacés entre 13H et 16H, mais l'embellie semble faire 'long feu', en zone Euro comme aux US- avec au mieux quelques points en plus, et des niveaux qui s'avèrent pires de jour en jour.



A noter depuis 48H, l'absence de statistiques ou de 'déclarations choc' de banquier centraux.

On pourrait mentionner des sondages de plus en plus nombreux qui donnent Kamala Harris et Donald Trump au 'coude à coude', une façon 'soft' de ne pas indiquer que Donald Trump a plus que comblé le handicap dont l'affublaient les sondages depuis le retrait de Joe Biden au profit de la vice-Présidente fin juillet.

L'élection de Donald trump serait jugée inflationniste et cela s'ajoute à de récentes statistiques montrant que l'inflation aurait atteint son point bas et entamerait un rebond, surtout dans le secteur des 'services'.



Avant de se 'calmer un peu' (+3Pts vers 4,217%), le rendement du T-Bond '2034' a atteint 4,225%, le rendement du '30 ans' 4,529% (4,505% à présent), soit +60Pts depuis le 17 septembre à l'ouverture, et +45Pts depuis le 1er octobre (la pire marque inscrite par le '30 ans' depuis le 25 juillet).

Le '2 ans' n'est pas indemne avec un rendement en hausse de +3Pts à 4,0565%, soit exactement +50Pts depuis le cours d'ouverture du 25 septembre.



A noter l'absence de chiffres majeurs à l'agenda ce mardi en Europe pour justifier la tension des taux qui se poursuit : nos OAT se dégradent de +4,5Pts (3,054%), les Bunds se tendent de +4,3,Pts à 2,321% (contre 2,333% vers 13H, pire score depuis le 2 septembre ou le 29 juillet dernier).

Plus au Sud, les BTP italiens rajoutent +5,5Pts à 3,564%, les 'Bonos' espagnols +3,5Pts à 3,034% (l'écart s'élargit à +2Pts par rapport aux OAT).



Enfin, Outre-Manche, grosse douche froide pour les 'Gilts' qui se tendent de +7,3Pts à 4,212%, pire niveau depuis le 14 octobre.





