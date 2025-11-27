 Aller au contenu principal
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 096,00
-0,09%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Taux : journée de transition, dégradation des Gilts UK
information fournie par Zonebourse 27/11/2025 à 17:52

Il ne fallait pas s'attendre à des prodiges ce jeudi et les échanges ont en effet été des plus calmes, en l'absence de possibilité d'arbitrage avec les T-Bonds US, les marchés américains étant clos ce jeudi pour cause de 'Thanksgiving', et ils le seront également demain ('black-Friday'), et ils ne rouvriront quez lundi.
Mais au bout de 8 heures et demi de 'pile ou face' dans des volumes anecdotiques, autour des niveaux de clôture de la veille, la pièce est retombée du bon côté et le vert s'impose, pour le symbole.

En Europe l'agenda macroéconomique du jour s'annonçait relativement maigre aujourd'hui : les opérateurs ont découvert une légère amélioration du 'sentiment' des consommateur allemand.
L'enquête 'GfK', traduit une hausse de 0,9Pt moral des ménages vers -23,2: le baromètre, calculé par le Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM) à continue de refléter un niveau de crise de confiance sévère.

Sur le compartiment obligataire, le Bund de même varie peu (+04Pt) à 2,678%, l'OAT à 10 ans stagne autour de 3,41%, le BTP italien se tend de 0,5Pt vers 3,401% (plus qu'un point d'écart avec nos OAT).
L'Euphorie de la veille (suite à la présentation du budget 2026) retombe et le rendement des 'Gilts' se retend de +2,5Pts vers 4,4510%.

Petite embellie sur le '10 ans' japonais qui efface -0,6Pt après ses récents sommets au-delà de 1,80% (1,8200% la veille en matinée) alors que les relations avec la Chine restent tendues au sujet de Taïwan.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

