Taux: journée dantesque, entre rumeurs +ventes T-Bonds Chine

(CercleFinance.com) - Journée incroyable avec une 'rumeur' (fausse et démentie au bout de 30Mn) qui a fait croire à Wall Street que Trump annonçait une 'pause' de 90 jours pour l'application des 'tarifs' (la 'pause', c'est du déjà vu avec le canada et le Mexique), exception faite de la Chine (extrapolation de propos tenus par Kevin Asset, conseiller pour les questions commerciales, reprises par CNBC)... 'infox' démentie par la Maison Blanche.

La remontée fulgurante des indices US (+1.000Pts sur le Nasdaq, +3.000Mds$ de 'capi' sur les valeurs du S&P500 (avant d'en reperdre -5%, soit -2.500Mds$ en une poigné de minutes lors du démenti) aurait été à l'origine d'un 'sell-off' sur les T-Bonds (retour du 'risk-on').



Signe imparable de la nervosité des marchés, l'indice VIX a atteint les 60 (+33%) vers 15H30 avant de venir sur 49 (+9%).



Mais une autre info, beaucoup moins reprise sur les networks financiers -et confirmée par plusieurs 'sources'- fait état d'une vente de 50Mds$ de T-Bonds US par la Chine, en guise de représailles à la hausse des 'tarifs' (à 54%) visant ses exportations.

Pékin aurait ainsi réduit sa détention de 'treasuries' de 750 à 700Mds$ en une séance.

Donald Trump vient de riposter : la Chine écopera de +50% de droits de douane (en plus de +34%) si pékin maintient ses contre-sanctions (le taux serait effectivement porté à 104%, de quoi stopper net le commerce mondial et déclencher un krach boursier planétaire !).



Les US T-Bonds à 10 ans voient ainsi leur rendement remonter en flèche de 3,88% vers 4,15% (+27Pts à 18H30) et même 4,247% en séance.

Pour le '2 ans', hausse de +5Pts du rendement à 3,72% (contre 3,46% ce matin : +26Pts).

Autre écart spectaculaire sur le '30 ans', avec +21Pts à 4,603%, après 4,355% ce matin, soit +25Pts sur le plancher des 4,353%.



L'Europe n'apporte guère plus de sérénité aux investisseurs à la recherche d'actifs 'sécurisants' : les Bunds '2035' finissent à 2,658% (+4Pts après -18Pts vers 2,48%, puis 2,6700% en fin de journée) tandis que les OAT sont à 3.400% (+7,5Pts contre 3,246% au plus bas, soit +16Pts en intraday).

Le '10 ans' italien affiche +10Pts à 3,857%, contre 3,736% au plus bas.



Un peu moins de 'volat' qu'outre-Atlantique mais un profond sentiment de malaise face à l'instabilité des marchés obligataires !

Le seul havre de paix, c'est le Japon avec +1Pt symbolique à 1,1250%.

Nette détente à Hong-Kong avec -6Pts à 3,0300%... logique vu le plongeon historique du 'hang-Seng' de -13,2% ce lundi matin !



Pour tenter d'initier une désescalade des tensions, l'Europe a proposé d'exempter les produits industriels américains de droits de douane... et ça, ce n'est pas une 'fake News'.

Mais la contrepartie, c'est des 'droits de douane 0%' sur les exportations européennes : pas sûr que occasionne un 'adoucissement' de la position américaine.



Pour Michael Brown, stratégiste chez Pepperstone, après les annonces de Trump (surtaxe de +50%) la situation - déjà difficile - risque de devenir encore plus désagréable.



'Avec une croissance susceptible de ralentir fortement, et une inflation attendue en hausse, le pire n'est peut-être pas passé pour les marchés', prévient l'analyste.

Les analystes 'macro' refont leurs calculs : JP-Morgan anticipe un risque de récession de 60%, Goldman Sachs n'est pas loin de 50%... avec une croissance réduite à 0,5% au 4ème trimestre.



'Le ralentissement de l'économie devient maintenant une certitude et va entraîner inévitablement une révision à la baisse des résultats d'entreprise', prévient Gilles Guibout, responsable des actions européennes chez AXA IM.



Aux inquiétudes sur la conjoncture viennent en effet s'ajouter une nervosité certaine liée à l'absence de soutien de la part de la Réserve fédérale américaine, sur laquelle Wall Street mise habituellement en cas de difficultés.



Lors d'un déplacement effectué vendredi à Arlington en Virginie, Jerome Powell, le président de la Fed, a douché l'espoir d'une baisse rapide de taux au deuxième trimestre, envoyant littéralement Wall Street 'dans le mur' vendredi soir.





