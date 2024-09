Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux : fin de trimestre décevante, spread OAT/Bund à +80Pts information fournie par Cercle Finance • 30/09/2024 à 18:44









(CercleFinance.com) - Journée un peu décevante sur l'obligataire pour cette fin de 3ème trimestre : les investisseurs n'ont pas salué les bons indices des prix à la consommation allemand (+1,6%) et italien (+0,7% après +1,2% en août).



Les émissions libellées en Euro n'ont enregistré qu'une modeste détente : -1,2 sur les Bunds allemand à 2,126% et -0,5Pt sur nos OAT à 2,9215% (soit 80Pts de 'spread' par rapport à l'Allemagne).

Et plus surprenant, les BTP italiens, malgré une baisse de l'inflation plus marquée que prévu, stagnent à 3,45%, malgré une inflation très assagie en septembre.

Sur le trimestre écoulé, nos OAT effacent environ -20Pts de rendement contre -30 pour les Bunds, contre -50Pts sur les T-Bonds de même maturité.



NB : l'inflation dans l'ensemble de la zone euro est attendue ce mardi et elle devrait être de bonne facture.



Aux US, les T-Bonds se dégradent de +2,3Pts vers 3,7753%, un repli qui s'aggrave depuis 16H, le '2 ans' se retend carrément de +4,5Pts vers 3,608%.



Les opérateurs seront aussi attentifs cette semaine aux indices d'activité PMI et ISM, ainsi qu'au rapport sur l'emploi américain pour le mois de septembre.



Les tensions au Proche Orient impactent peu les T-Bonds US (traditionnels refuges en cas de tensions géopolitiques) et pas davantage les cours du pétrole avec un Brent en repli de 0,6% vers 72,00$ à Londres, un WTI stable à 68,8$ (les approvisionnements et les activités de certaine raffineries sont perturbées par une violente tempête qui s'est abattue sur la cote Est (Carolin du Nord).





