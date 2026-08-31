Taux : fin de mois d'août sous tension, records de 18 ans battus

(Zonebourse.com) - Les rendements deviennent incandescents en cette fin août : 8 à 10 Pts pour les T-Bonds et nos OAT en 48 h. Après les propos "hawkish" de Kevin Warsh sur l'inflation vendredi à Jackson Hole qui avaient propulsé les rendements au zénith de l'année 2026 et le plus souvent au plus haut depuis 2 décennies, il ne manquait plus qu'une poussée de tensions géopolitiques pour rajouter à la nervosité ambiante... et envoyer les taux au firmament.

Le Commandement militaire américain a confirmé avoir lancé des frappes sur des rampes de lancement de fusées basées sur l'île iranienne de Larak, située dans le stratégique détroit d'Ormuz.

Il s'agit des premières frappes américaines contre l'Iran depuis la fin juillet (plus de 4 semaines) et sans surprise, les Gardiens de la Révolution ont riposté ce lundi en lançant une salve de missiles balistiques et de drones contre des cibles militaires américaines sur deux bases situées en Jordanie.

Les autorités américaines démentent que leurs bases aient subi d'importants dégâts, mais reconnaissent qu'il y a bien eu riposte balistique de Téhéran.

Le rendement des T-Bonds US à "30 ans" bondit de 5,5Pts vers 5,263%, le "10 ans" prend 4Pts à 4,762% (au plus haut depuis juin 2027, prochain objectif 5,150%?), le "2 ans" se stabilise à 4,35% après sa poussée de fièvre de vendredi.

La hausse du prix du "brut" vers 85,5 USD pour le "WTI", 90,5 USD pour le Brent ravive les anticipations inflationnistes mais le pétrole ne s'est pas non plus enflammé ce weekend, ce qui aurait pu être le cas si les Etats Unis avaient "riposté à la riposte".

L'escalade s'est arrêtée après un nouvel épisode "oeil pour oeil" dans le Golfe mais l'horizon d'une solution pacifique aboutissant à la réouverture d'Ormuz s'est encore éloignée... et les "Midterm" sont dans 10 semaines, le conflit dure depuis 26 semaines, Téhéran semble capable de faire trainer la situation l'équivalent d'un tiers de temps supplémentaire.

De quoi déclencher des signaux d'alerte au niveau des réserves stratégiques US, mais également chinoises car Pékin ne va pas pouvoir continuer de puiser 4 à 4,5 millions de barils/jour dans ses réserves comme il le fait depuis 180 jours.

Sans parler des autres pénuries (gaz, engrais, naphta, acide sulfurique, etc.) qui contribuent à ancrer les ferments inflationnistes plus profondément dans toutes les strates de l'économie à l'échelle mondiale.

L'Europe voit la pression se renforcer sur les prix, l'Allemagne vient de publier une inflation en hausse de 0,1% à 2,9% (contre 2,8% anticipé).

Les Bunds se tendent encore de 4Pts vers 3,325%, nos OAT de 5Pts vers 4,1750% (au plus haut depuis novembre 2008), les BTP italiens de 5Pts vers 4,1630%.

Le "spread" OAT/Bund remonte légèrement, vers 85Pts, les BTP italiens sont également sous pression avec 84Pts.

L'exception qui confirme la règle provient une fois n'est pas coutume d'Outre Manche avec des Guilts qui effacent -8Pts vers 5,0700%.

De façon assez singulière, les métaux précieux se sont montrés insensibles aux nouveaux records de rendement observés ce lundi, après une chute brutale vendredi (-4,5% pour l'argent, stabilisé vers 66,5 USD aujourd'hui.

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