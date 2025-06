Taux: entre stabilité & lourdeur, signaux éco faibles aux US information fournie par Cercle Finance • 24/06/2025 à 18:33









(CercleFinance.com) - La désescalade au Moyen-Orient ne profite pas au pétrole (-16% en 36H), ni au Dollar (le '$-Index' s'enfonce de -0,5% et se dirige vers sa plus basse clôture annuelle à 97,9), ni à l'Or (autre valeur refuge et qui baisse de -1%) : il est assez logique que les T-Bonds, autres actifs refuges soient délaissés avec cette nouvelle séquence de 'risk-on' (le 'VIX' dévisse de -10% vers 19,4).

Cela compense l'éloignement du risque inflationniste avec des prix de l'énergie qui efface 2 semaines de hausse d'un coup.



Les T-Bonds stagnent (4,858% sur le '30 ans') au mieux ou se dégradent de 1Pt (4,33% sur le '10 ans') et les détenteurs de dette US n'attendent pas grand chose du 'témoignage' bi-annuel de Jerome Powell devant les membres du Congrès : il ne devrait pas dévier de sa ligne qui consiste à se 'hâter lentement' dans la poursuite de la baisse des taux.



Les signaux précurseurs d'un ralentissement économique sont cependant bien présents et une preuve supplémentaire nous est apportée par une déception inattendue du côté de la confiance du consommateur américain .

Elle s'est dégradée de 98,4 vers 93 en juin, montre mardi l'enquête mensuelle du Conference Board, une détérioration qui conforte le scénario d'un second trimestre de croissance en-deçà de la moyenne.



Autre signe concordant des inquiétudes des consommateurs, le sous-indice mesurant leur jugement de la situation actuelle a chuté 6,4 points à 129,1.



Celui de leurs anticipations a de son côté reculé de 4,6 points à 69, sous le seuil des 80 points censé annoncer une récession à venir.



Il y a du mieux en revanche en Allemagne où le climat des affaires s'améliore: l'indice ifo ressort à 88,4 en juin contre 87,5 en mai, avec une hausse timide pour l'évaluation de la situation actuelle (+0,1 point à 86,2), mais plus sensible pour les attentes (+1,7 point à 90,7).



Nos bons du Trésor pâtissent également du 'risk-on' : les Bunds affichent +4Pts à 2,543%, nos OAT +2,5Pts à 3,253% et les BTP italiens effacent en revanche -1,7Pt à 3,487%.



Les intervenants seront également attentifs au sommet de l'OTAN, qui s'ouvre aujourd'hui à La Haye et qui pourrait marquer un tournant décisif pour la stratégie de défense de l'Europe : la peinture d'un avenir plein de menaces, la nécessité d'emprunter beaucoup d'argent pour tenir l'objectif de 5% de budget défense par an, pourrait inquiéter sur la taille des émissions de dettes en zone Euro.











