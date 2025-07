Taux : embellie sur les T-Bonds malgré chiffres US 'solides' information fournie par Cercle Finance • 18/07/2025 à 17:55









(CercleFinance.com) - La semaine se termine mieux qu'elle n'avait commencé puisque les US T-Bonds à 10 ans bénéficient d'une embellie: le rendement recule de -7Pts à 4,422%, le '30 ans' efface 3Pts (vers 4,988%).



Les chiffres du jour sont plus vigoureux que prévu : la 1ère estimation de l'indice de confiance de l'Université du Michigan ressort et traduit un sursaut de la confiance du consommateur américain.

L'indice a progressé à 61,8 en première estimation sur le mois en cours, contre 60,7 en juin, alors que économistes l'attendaient en moyenne un chiffre de 61,4.

La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a augmenté à 66,8, contre 64,8 le mois dernier, tandis que celle mesurant leurs perspectives a avancé à 58,6 après 58,1 en juin.

Leurs anticipations d'inflation ont parallèlement reflué, pour s'établir à 4,4% sur l'année à venir contre +5% le mois passé.



Ces bons chiffres viennent s'ajouter à une série de signaux positifs autour de la consommation aux Etats-Unis: les ventes de détail publiée hier étaient en hausse de 0,7% et cela est corroboré par les résultats supérieurs aux attentes d'American Express dévoilés aujourd'hui (appétence à dépenser des détenteurs de cartes de crédit).



Autre chiffre 'robuste', le Département du Commerce fait état d'un rebond de 4,6% des mises en chantier de logements aux Etats-Unis en juin 2025 par rapport au mois précédent, pour s'établir à 1.321.000 en rythme annualisé et ajusté de variations saisonnières.



Mais il y a un bémol : les permis de construire de logements américains -censés préfigurer les mises en chantier futures- sont restés quasi stables (+0,2%) le mois dernier, à 1.397.000, et les achèvements de logements ont plongé de 14,7% à 1.314.000.





Côté marchés de taux européens, le Bund 2035 efface -2,3pts à 2,692%, l'OAT -1,3Pt à 3,399%, le BTP italien -2,1Pts à 3,5800%.







