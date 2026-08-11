Taux : embellie marginale en attendant les chiffres d'inflation US

La journée avait plutôt mal commencé sur les marchés obligataires européens mais de nouveaux espoirs -ténus- de solution diplomatique pour rouvrir le trafic maritime à travers Ormuz ont tempéré les craintes de voir le pétrole repartir à l'assaut des 90 USD (pour le Brent). Le "10 ans" italien (BTP) a fusé jusque vers 4,01% avant de se tasser vers 3,9500%, soit embellie de -2Pts, nos OAT effacent -0,6Pt à 3,98% après un test initial de 4,0200%.

Sur le front macroéconomique, la journée était transparente : cela va changer à partir de demain car plusieurs indicateurs majeurs, notamment les prix à la consommation et à la production, sont attendus aux Etats Unis.

Les chiffres du "CPI" seront particulièrement scrutés alors que la hausse des coûts de l'énergie provoquée par le conflit avec l'Iran a ravivé les inquiétudes autour de l'inflation.

Dans l'attente, les T-Bonds à "10 ans" effacent -1Pt à 4,688%, le "30 ans" -0,7Pt à 5,236%, le "2 ans" se détend de -1,2Pt de base à 4,227%.

Selon l'outil FedWatch Tool de CME Group, les investisseurs apparaissent désormais partagés à environ 45/45 ( 10% d'indécis) entre la possibilité d'une baisse et celle d'une hausse des taux lors de la prochaine réunion de la Réserve fédérale, prévue en septembre... une évolution notable par rapport aux presque 2/3 en faveur d'une hausse de 25Pts il y a une semaine.

Enfin, au Japon, la poussée haussière de lundi vers 2,800% se calme un peu avec -1,4Pt de base vers 2,806%... mais cela reste un niveau très élevé historiquement, et le "30 ans" est resté figé ce mardi à 3,958%.