Taux : embellie en Europe à la veille du FOMC de la BCE information fournie par Cercle Finance • 16/04/2025 à 19:50









(CercleFinance.com) - Journée assez dense en termes de données 'macro', Trump poursuit sa surenchère face à la Chine, mais écarts limités et tendance indécise jusqu'au bout sur les T-Bonds : les Treasuries à dix ans se détendent de -1Pt symbolique vers 4,315% tandis que le '30 ans' se dégrade symétriquement de +1Pt vers 4,787%.



Les investisseurs restent prudents, échaudés par l'annonce par Donald Trump d'un embargo (sur les GPU de dernière génération de Nvidia à destination de la Chine, soit 5Mds$ de manque à gagner) puis une hausse de 100% supplémentaire des droits de douane (à 245%) sur les importations chinoises.



C'est synonyme de gel total des échanges entre les 2 pays (c'était déjà le cas avec des droits à 54% il y a 10 jours, maintenant il s'agit d'une guerre commerciale à outrance, en espérant faire venir la Chine à la table des négociations.

Parallèlement, les investisseurs européens semblent miser sur les échanges diplomatiques pour trouver une porte de sortie sur les droits (20%) appliqués à l'UE, avec notamment la visite de la Première ministre italienne, Giorgia Meloni, à la Maison Blanche demain



En Chine, le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 5,4% en glissement annuel au premier trimestre 2025 (les clients US ont accéléré leurs commandes en anticipation du 'jour de la libération'), selon des données officielles publiées ce mercredi... très au-delà des 5% visés au minimum, mais une décrue du taux de croissance est prévisible au 'T2' 2025.



Signe de la nervosité qui règne toujours sur les marchés, l'or franchit en force les 3.300$ l'once.



Sur le front des 'stats' US, la production industrielle des Etats-Unis s'est tassée de 0,3% en mars, après +0,8% annoncé initialement en février (+0,7% en définitive), d'après la Fed.

Ce tassement s'explique toutefois par une chute de 5,8% de la production des utilities, du fait de températures plus clémentes que d'habitude, alors que les productions manufacturière et minière ont augmenté de 0,3% et 0,6% respectivement.



Toujours selon la Réserve fédérale, le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine s'est dégradé de 0,4 point à 77,8% en mars, un niveau inférieur de 1,8 point à sa moyenne de long terme (1972-2024).



Les ventes de détail aux Etats-Unis semblent plus robustes : elles se sont accrues de 1,4% en mars (après 0,2% en février), selon le Département du Commerce, conformément au consensus selon Jefferies.



En excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), à l'évolution parfois volatile, les ventes de détail américaines n'ont cependant augmenté que de 0,5% le mois dernier, une hausse globalement en ligne avec celle attendue en moyenne par les économistes.



En Europe, les taux se figent à la veille de la réunion de la BCE (baisse de -25Pts à 2,50% attendue demain) : c'est déjà 'dans les cours' et vu l'absence de visibilité pour les prochaines semaines, cela aura peu d'impact sur l'activité en Europe.

Le Bund efface -4Pts vers 2,503%, nos OAT se détendent de -4,4Pt vers 3,2620% (soit 76,5Pts de 'spread', les BTP italiens finissent vers 3,689% (-3,9Pts).

Le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 2,2% en mars 2025, contre 2,3% en février, d'après Eurostat qui confirme ainsi son estimation rapide pour mars, tandis que l'inflation annuelle de l'Union européenne a ralenti de 0,2 point à 2,5%.



Dans la zone euro, les services (+1,56 point de pourcentage) ont contribué le plus au taux d'inflation annuel, suivis de l'alimentation, de l'alcool et du tabac (+0,57 pp), des biens industriels non énergétiques (+0,16 pp) et de l'énergie (-0,10 pp).



Dans l'UE, les taux annuels les plus bas ont été enregistrés en France (0,9%), au Danemark (1,4%) et au Luxembourg (1,5%) et les plus élevés ont été observés en Roumanie (5,1%), en Hongrie (4,8%) et en Pologne (4,4%).



Le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 2,2% en mars 2025, contre 2,3% en février, d'après Eurostat qui confirme ainsi son estimation rapide pour mars, tandis que l'inflation annuelle de l'Union européenne a ralenti de 0,2 point à 2,5%.



Dans la zone euro, les services (+1,56 point de pourcentage) ont contribué le plus au taux d'inflation annuel, suivis de l'alimentation, de l'alcool et du tabac (+0,57 pp), des biens industriels non énergétiques (+0,16 pp) et de l'énergie (-0,10 pp).



Dans l'UE, les taux annuels les plus bas ont été enregistrés en France (0,9%), au Danemark (1,4%) et au Luxembourg (1,5%) et les plus élevés ont été observés en Roumanie (5,1%), en Hongrie (4,8%) et en Pologne (4,4%). qu'en Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans se détend de -4Pts vers 2,5094% et l'OAT française affiche 3,2700% (-3,6pts).



Enfin, les 'Gilts' en terminent à 4,66%, sans grand changement (-3Pts) par rapport à mardi (+3Pts, donc retour à la case départ sur 48H).

Sous 4,6400%, une détente plus appuyée pourrait se développer, objectif 4,5%.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.