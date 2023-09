Taux : détente symbolique malgré un pétrole incandescent information fournie par Cercle Finance • 08/09/2023 à 18:06

(CercleFinance.com) - La semaine s'achève sur une petite embellie avec -1Pt de base sur les OAT et les Bunds à 3,14% et 2,608% respectivement.

Les BTP italiens ont fait la navette entre 4,35% et 4,28% avant de finir inchangé à... 4,35%.

C'est une performance méritoire car le pétrole (Brent et WTI) pulvérisent leurs record annuel.

Le WTI' prend +1,2% à 87,8$ sur le NYMEX (l'Agence américaine d'information sur l'énergie a dévoilé hier un nouveau recul des stocks de pétrole brut aux Etats-Unis, à un plus bas historique de 340Mns de barils), le 'Brent' bondit de +1,4% à 91$.

Cela n'est pas bon pour la trajectoire de l'inflation, les carburants ont allègrement refranchi en France la barre des 2E sur les autoroutes (sauf Total avec opération 'tout à 1,99E') et dans les centre-ville.

Malgré tout, 'La BCE et la Fed ne devraient plus relever leurs taux directeurs qu'une fois au maximum, avant de les maintenir durant une période de plusieurs trimestres, en surveillant le reflux de l'inflation', estime Eric Bertrand, le directeur des gestions chez Ofi Invest Asset Management.



Les T-Bonds US finissent stables à 4,26% et la semaine reste négative (+8Pts de base): la prudence devrait continuer de prévaloir à une semaine d'une réunion jugée cruciale de la politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE), jeudi prochain.



Sur le front des statistiques, rien de saillant ce vendredi : les investisseurs ont découvert à 16H les stocks des grossistes US, une donnée secondaire qui ressort à -0,2% (-0,1% estimé): le mouvement de déstockage pénalise actuellement le secteur de l'industrie.



Enfin, les 'Gilts' britanniques rajoutent +1,5Pt de base à 4,467%.