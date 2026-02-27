Taux détente "risk-off" sur fond de tensions géopolitiques
information fournie par Zonebourse 27/02/2026 à 18:20
Le département du Travail a indiqué que l'indice des prix à la production (PPI) a progressé de 0,5 % en janvier, contre les 0,3 % attendus par le consensus. En rythme annuel, la hausse remonte à 2,9 %, dépassant là encore les 2,6 % anticipés. Ces chiffres renforcent l'idée d'une inflation plus tenace que prévu, susceptible de compliquer la trajectoire de la politique monétaire.
Cependant, ces statistiques sont totalement occultées par les tensions géopolitiques au Proche-Orient : l'Inde et la Chine ont appelé leurs ressortissants à quitter l'Iran, tandis que l'Allemagne a averti ses citoyens en Israël de se préparer à d'éventuelles fermetures de l'espace aérien. L'ambassade américaine à Beyrouth a entamé son évacuation et, ce matin, l'ambassadeur des Etats-Unis à Jérusalem, Mike Huckabee, a recommandé au personnel "non essentiel" et aux ressortissants américains de quitter le sol israélien par "n'importe quel vol disponible".
Ce contexte ressuscite indéniablement l'aversion au risque, provoquant des achats de précaution sur les T-Bonds ainsi que sur les valeurs refuges : l'or progresse de 1,2% (5 260 USD) et l'argent s'envole de 6 % (93,6 USD). Enfin, le pétrole est en hausse de 2% à Londres et à New York (respectivement 72,3 et 66,5 USD), alors qu'un ultimatum aurait été fixé à lundi pour que Téhéran accepte une dénucléarisation totale et le démantèlement de ses missiles à moyenne portée (3 000 km).
En Europe, les taux se détendent pour les mêmes motifs, malgré des données d'inflation décevantes en France ( 1% en janvier), ainsi qu'en Allemagne et en Espagne ( 2,3%). Les OAT se détendent à 3,217% (la croissance française ayant ralenti à 0,2% au quatrième trimestre), les Bunds reculent vers 2,644 %, les BTP italiens vers 3,272 %, les Bonos espagnols à 3,067% et les Gilts britanniques s'alignent à 4,236%.
