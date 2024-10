Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux : dégradation malgré la BCE, les T-Bonds très attaqués information fournie par Cercle Finance • 17/10/2024 à 18:47









(CercleFinance.com) - Le 'risk-on' fait son grand retour en cette veille des '3 sorcières', ce qui plombe les T-Bonds US, lesquels effacent leurs gains de la veille.

Mais le point d'orgue de cette journée de jeudi, c'était la réunion de la BCE (délocalisée à Ljubljana en Slovénie).



Comme attendu, la Banque centrale européenne (BCE) a fini par aligner sa stratégie sur les attentes du marché en opérant une nouvelle baisse de ses taux (-25Pts à 3,25% sur le 'Repo').



Après la conférence de presse de Lagarde, les rendements obligataires de référence de la zone euro ont eu plutôt tendance à rebondir : de +2,5Pts pour le Bund allemand à dix ans à 2,20100%, de +3,4 à 2,945% pour l'OAT française, de +1Pt seulement sur les Bonos espagnols à 2,9050%.



Lors de sa conférence de presse, Christine Lagarde s'est montrée prudente sur le calendrier de futures baisses de taux (la BCE reste 'data dependant'), mais elle a formulé quelques allusions à des 'signes de ralentissement' de l'activité.

Or il se trouve qu'elle a toujours accordé la priorité à l'inflation ('sur la bonne trajectoire' avec +1,7% confirmé dans l'Eurozone) et les marchés attendent qu'elle fasse de la croissance sa priorité... et un pas 'sémantique' semble fait en ce sens (synonyme de mesures de relances ultérieures).

Les récents indicateurs, en particulier les derniers indices PMI, ont en effet mis en lumière le coup de frein subi par l'économie européenne, accentuée par les difficultés actuelles de l'Allemagne.



Les derniers chiffres des prix à la consommation confirme le retour de l'inflation sous l'objectif de 2% que s'est fixé la BCE, à 1,7% en septembre 2024, contre 2,2% en août, selon Eurostat qui révise donc en baisse de 0,1 point son estimation rapide pour le mois dernier publiée le 1er octobre.



La journée a également été intéressante aux Etats Unis : la séance a été animée par un déluge de 'stats' US mais l'une en particulier -les ventes de détail- semble avoir clairement impacté les marchés de taux : la tendance était déjà négative avant les premières publications à 14H30, les pertes se sont nettement alourdies entre 14H30 et 18H30.



Le rendement du '10 ans' fait un bond de +8Pts à 4,095% et retrouve ses pires niveaux depuis fin juillet, le '30 ans' flambe de +9Pts à 4,388%.



Les ventes de détail aux Etats-Unis se sont accrues de 0,4% en rythme séquentiel en septembre, selon le Département du Commerce (après +0,1% en août), et de +0,5% hors véhicules et équipements.



En comparaison d'un trimestre sur l'autre, les ventes de détail aux Etats-Unis se sont accrues de 1,3% sur l'ensemble du troisième trimestre par rapport au deuxième, dont une augmentation de 1,1% hors secteur automobile.



La production industrielle des Etats-Unis a en revanche diminué de -0,3%, symétriquement par rapport aux +0,3% du mois d'août (révisé de +0,8%).



La Fed, qui publie ces chiffres, explique que la grève chez 'un important constructeur d'avions civils' (c'est-à-dire Boeing) a diminué la production industrielle d'environ 0,3% en septembre, et que les effets de deux ouragans lui ont aussi soustrait environ 0,3%.



Toujours selon la Réserve fédérale, le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine s'est dégradé de 0,3 point à 77,5% en septembre, un niveau inférieur de 2,2 points à sa moyenne de long terme (1972-2023).



Après deux semaines de hausse, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont reparties à la baisse la semaine dernière aux Etats-Unis, nouveau signe de la résilience du marché américain du travail.



L'activité manufacturière dans la région de Philadelphie a progressé bien plus qu'attendu selon l'enquête de la Fed locale, l'indice de diffusion de l'activité générale courante (Philly Fed) étant passé de 1,7 en septembre à 10,3 en octobre, soit sa deuxième hausse consécutive.













