 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 137,12
-0,78%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Taux de chômage stable en septembre dans la zone euro
information fournie par Zonebourse 30/10/2025 à 11:13

En septembre 2025, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro s'est établi à 6,3%, stable par rapport au mois précédent, et celui de l'UE est ressorti à 6%, également stable en comparaison séquentielle, selon Eurostat.

Ce dernier estime que 13,25 millions de personnes dans l'UE, dont 11 millions dans la zone euro, étaient au chômage en septembre. Par rapport à août, le nombre de chômeurs a ainsi augmenté de 63 000 dans l'UE et de 65 000 dans la zone euro.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank