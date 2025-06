Taux: calme quasi complet malgré actu géopolitique chaotique information fournie par Cercle Finance • 16/06/2025 à 18:19









(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires ont été peu volatiles ce lundi tandis que les indices boursiers grimpent allègrement 'le mur de l'angoisse' (Wall of Worry).

Pas d'arbitrage en faveur des 'treasuries', pas de symptômes de 'risk-off' et Wall Street a réouvert en hausse de ce lundi, sur des écarts de +1,2% à +1,5% (Nasdaq).

L'une des boussoles des investisseurs reste d'ailleurs le 'VIX' qui se détend de -9%, sous les 19 (généralement, une détente de taux s'opère quand le 'VIX' progresse, et inversement).

Les T-Bonds US se détendent à la marge : -0,7Pt sur le '10 ans' vers 4,4170%, -1Pt sur le '30 ans' à 4,9050% (c'est non significatif).



Point d'orgue de la semaine aux Etats-Unis, la réunion de la Fed mercredi ne devrait déboucher sur aucun changement de taux, mais pourrait permettre de faire le point sur la croissance et l'évolution de l'inflation, susceptibles d'accélérer un assouplissement monétaire qui se fait toujours attendre.



Côté signaux 'faibles', l'activité manufacturière s'est dégradée pour un quatrième mois consécutif dans l'État de New York, selon la Fed locale, son indice de la conjoncture générale s'étant maintenu en terrain négatif et ayant même reculé de sept points à -16 en juin.



Après avoir dépassé zéro le mois dernier, l'indice des nouvelles commandes est tombé à -14,2 et celui des livraison est descendu à environ zéro. L'indice de l'emploi a par contre augmenté de dix points à 4,7, son premier chiffre positif depuis janvier.



Après s'être montrées pessimistes en avril et mai, les entreprises sont redevenues optimistes en juin, s'attendant à une amélioration des conditions au cours des six prochains mois : l'indice des conditions générales futures des affaires a grimpé de 23 points à 21,2.



A l'agenda des prochains jours figurent également des données importantes sur la consommation américaine, avec les ventes au détail qui paraîtront demain.



En Europe, les chiffres des prix à la consommation en zone euro, prévus mercredi, permettront de se faire une idée sur le récent ralentissement de l'inflation observé ces derniers mois sur le Vieux Continent.



En attendant, les Bunds (-1Pt à 2,5280%) et les OAT (-2,2Pts vers 3,234%) se détendent légèrement, et les BTP italiens effacent -3Pts vers 3,4700%.







