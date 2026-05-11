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Taux : ça se dégrade sévèrement, rendements records au Japon
information fournie par AOF 11/05/2026 à 18:42

(Zonebourse.com) - Le "risk-on" reste bien présent à Wall Street ce lundi, malgré l'échec complet du processus pouvant conduire à la réouverture du détroit d'Ormuz, suite à une proposition "inacceptable" de la part de l'Iran (props de Donald Trump). Tous les lundi, Donald Trump faisait espérer les marchés et il s'ensuivait une vague d'euphorie : aujourd'hui, c'est la douche froide, mais les indices US battent tout de même de nouveaux records absolus, avec un Nasdaq à 29.370 ( 6.500Pts depuis le 30 mars, soit 28,5%) et un S&P500 à 7.425 ( 17,5%).

Mais il y a 2 ombres au tableau : les titres en repli sont 2 fois plus nombreux que les titres en hausse et le "VIX" qui devrait se détendre fait un bond de 5% vers 18,30... un plus haut depuis un mois.

Pas de quoi alarmer les investisseurs, ni les pousser vers des actifs refuges comme les T-Bonds : ils restent largement délaissé et cela se lit aisément dans la nouvelle dégradation du "10 ans" ( 3,2Pts vers 4,396%), du "30 ans ( 2,5Pts vers 4,972%) ou du "2 ans" ( 3Pts également vers 3,923%.

La confiance de wall Street semble inoxydable à la veille de la publication du CPI :

la statistique des prix à la consommation (CPI) pour le mois d'avril permettra de savoir dans quelles proportions les tensions inflationnistes se sont réveillées avec la récente flambée des coûts de l'énergie.

D'autres indicateurs importants suivront, comme les ventes au détail jeudi (les ménages tiennent t'ils le choc avec la hausses des carburants) ou la production industrielle vendredi.

En Europe, agenda "macro" inexistant : et même si certains indices boursiers se replient, pas d'arbitrage au profit des Bunds qui se tendent de 4Pts vers 4,045%, même score pour nous OAT avec 4Pts à 3,661% et les BTP italiens à 3,7800%.

Le temps reste orageux sur les "Gilts" britanniques qui sont bien ancrés au-dessus des 5,00%, avec 1Pt à 5,0120% : Keir Starmer prie les britanniques de continuer à lui faire confiance, malgré son revers électoral de jeudi dernier, et il veut reprendre l'initiative politique en proposant la nationalisation de British Steel.

Enfin, ça ne s'arrange vraiment pas pour le "10 ans" japonais qui fait un bond de 4,5Pts vers 2,518%, le "20 ans" franchit les 3,40% ( 6Pts à 3,404%) et le "40 ans" s'installe au-dessus des 4% avec un sévère 5,2Pts à 4,021% : ce sont les pires niveaux depuis 30 ans, Tokyo reste au plus haut depuis 36 ans (nouveau record absolu du Nikkei ce lundi à l'ouverture) !

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