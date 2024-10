Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux : ça se dégrade encore aux US et UK, du mieux dans l'UE information fournie par Cercle Finance • 23/10/2024 à 18:06









(CercleFinance.com) - La tension des taux se perpétue sur les T-Bonds depuis maintenant 1 mois et après avoir été ignoré durant 4 semaines, elle pourrait à présent expliquer la lourdeur des indices US.



Wall Street a rouvert en repli puis a rapidement amplifié ses pertes : le Dow Jones et le Nasdaq lâchent -0,7% et -1%, alors que la saison des publications trimestrielles s'intensifie (à suivre IBM et Tesla ce soir).



Le repli des indices US n'engendre pas encore de réflexe 'risk off' : le rendement des T-Bonds 2034 se tend de +2,2Pts à 4,231% et le '30 ans' de +1Pt 4,504% (après avoir testé 4,535%).

Certains experts estiment qu'un retour de Trump aux affaires serait inflationniste : 'Le marché boursier commence à se mettre à l'heure américaine et fait le pari que Trump a de fortes chances de gagner le scrutin du 5 novembre', estime par ailleurs Christopher Dembik, chez Pictet Asset Management.

Les dettes souveraines en Euro s'en sortent mieux ce soir avec enfin l'amorce d'une embellie: les Bunds affichent -1,2Pts vers 2,3050%, l'OAT se détend de -2,5Pts vers 3,021%, les BTP italiens -3,5Pts vers 3,5200%.



Côté chiffres 'macro', les reventes de logements anciens aux US ralentissent (-1% sur 1 mois, pire score depuis fin 2010), reflétant la remontée des taux fin septembre : les achats 'cash' représentent 38% des transactions, les primo-accédants ne représentent que 26%. La durée moyenne de 'mise sur le marché' (délai de vente) passe à 28 semaines contre 21 il y a 1 an, le prix moyen des biens s'établit à 404.500$ (+3% en annualisé).



Enfin, outre-Manche, les Gilts en revanche ne parviennent pas à se redresser avec une tension de +3,5Pts vers 4,246%... mais c'est un peu mieux que les 4,27% affichés vers 16H.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.