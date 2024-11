Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux: ça se dégrade de nouveau aux US, rien ne va plus au UK information fournie par Cercle Finance • 01/11/2024 à 19:22









(CercleFinance.com) - Cette entame de mois de novembre est particulièrement volatile sur l'obligataire, avec une séance en 2 temps : une timide embellie en matinée, puis une franche dégradation à partir de 13H45, en dépit de chiffres de l'emploi ('NFP') publiés à 13H30 qui incitaient anticiper une baisse de taux mercredi prochain.

Le nombre d'emplois est aux antipodes des attentes avec +12.000 créations au lieu des +150.000 escomptés (12,5 fois moins)

Mais surtout, le Département du Travail et ADP (qui recense les embauches dans le secteur privé) semblent évoluer sur planètes très éloignées avec la publication mercredi d'une estimation de +233.000 jobs (au lieu de +160.000 en haut de fourchette, soit 50% de plus que prévu).



En outre, Le taux de chômage s'est toutefois maintenu à 4,1%, conformément aux attentes, tandis que le taux de participation à la force de travail s'est établi à 62,6%, et que le revenu horaire moyen a augmenté de 4% sur un an.

Enfin, les créations de postes non agricoles des deux mois précédents ont été fortement révisées à la baisse, de 159.000 à 78.000 pour août et de 254.000 à 223.000 pour septembre, soit un solde de révision total de -112.000 pour ces deux mois.



'Le marché du travail a sans doute pâti de divers aléas en octobre', prévenait Oddo BHF en début de semaine.



La dégradation marchés de taux ne semble donc pas avoir de lien logique évident avec le NFP- puisque le '10 ans' US se retend de +8,5Pts vers 4,3700%, le '30 ans' de +9Pts vers 4,5650% (pires scores depuis le 4 juillet dernier).



Mais personne n'anticipait une chute de -95% des créations d'emplois, ce qui signifie que le chiffre est très 'biaisé' et il connaîtra certainement une forte révision à la hausse le mois prochain... c'est ce que pronostique Joe Biden qui s'est empressé de faire une déclaration rassurante à ce sujet.



Autre chiffre très attendu, l'indice PMI manufacturier des Etats-Unis (calculé par S&P Global) : il se redresse légèrement en octobre, s'établissant à 48,5 contre 47,3 le mois précédent, mais se maintient sous le seuil des 50 qui marque la limite entre expansion et contraction de l'activité du secteur.



S&P Global précise que la production et les nouvelles commandes ont diminué moins fortement le mois dernier, tandis que les pressions inflationnistes ont faibli, et que les récents ouragans ont causé des retards dans les chaines d'approvisionnements.



Publié séparément, l'indice de l'Institute for Supply Management (ISM) brosse un portrait moins souriant dans le secteur manufacturier américain qui se contracte à 46,5 pour le mois écoulé, à comparer à 47,2 en septembre.



Là encore, pas d'explication à une flambée de +10Pts en ligne droite entre 13H45 et 17H.



En Europe, le Bund subit la contagion des taux US avec +1,8Pt à 2,41%, nos OAT se tendent de +2,8Pts vers 3,1620% et les BTP italiens de +1Pts vers 3,6760%.

Enfin, la débâcle sur les 'Gilts' se poursuit au Royaume Uni où les rendement ont flambé de +11Pts supplémentaires vers 4,552% avant de revenir de 5Pts en arrière vers 4,5020%.

C'est le pire niveau observé depuis mi-octobre 2023, et le mini-krach obligataire puis de la Livre qui avait coûté sa place à la 1ère Ministre Liz Truss, dont le plan de relance par la dépense avait paniqué les marchés.



Le 'mini-budget' de Keir Starmer est à son tour censuré par les marchés.





