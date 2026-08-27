Taux : biais légèrement baissier à la veille du discours de K.Warsh

(Zonebourse.com) - La dégradation des marchés obligataires s'est propagée sur un large front avec les chiffres de l'inflation (PCE) publiés la veille aux Etats-Unis (3,7% en global, 3,3% "hors énergie/alimentation") puis un chômage plus faible que prévu ce jeudi. Mais en France, plus spécifiquement, de la nervosité commence à refaire surface, en rapport avec les discussions budgétaires pour le PLF (Projet de Loi de Finance) de 2027, sous le signe de déficits hors de contrôle et d'une austérité assumée, afin de rassurer nos créanciers.

Aux Etats-Unis, les probabilités d'une hausse de taux en septembre sont pratiquement à 50/50 et c'est presque du 100% pour décembre, au Japon, on approche des 80% en septembre... et la BCE devra sûrement adopter la même stratégie si l'inflation devient la thématique N°1 de la rentrée.

Le patron de la FED, Kevin Warsh, pourrait donner le ton dès ce vendredi depuis la tribune du sommets des banquiers centraux de Jackson Hole.

Les T-Bonds US font du sur-place ce jeudi (le "10 ans" à 4,66%, le "30 ans" à 5,185%) alors que les dernières statistiques ne vont pas dans le sens d'un statu quo monétaire mi-septembre.

Le Département du Travail des Etats-Unis dévoile une baisse surprise de -4.000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage -à 203 000- lors de la semaine du 24 août alors que le consensus anticipait une stabilité, autour de 208 000.

La moyenne mobile sur quatre semaines, censée mieux refléter les tendances à l'oeuvre sur le marché de l'emploi, est ressortie quant à elle à 205 500, en baisse de 1 250 par rapport à la semaine précédente.

Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1 778 000 lors de la semaine au 17 août (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), un chiffre en repli de 18 000, toujours par rapport au niveau révisé de la semaine précédente.

Tout semble pointer vers un marché du travail plus résilient que prévu, ce qui écarte une objection majeure contre une future hausse de taux.

Le chiffre le plus marquant ce jeudi est sans conteste celui du déficit de la balance commerciale des biens aux États-Unis : il s'est creusé pour de 17,5% en 1 mois pour atteindre 118,81 milliards de dollars en juillet,. au lieu de -100,5Mds USD attendus.

Le "Bureau du recensement "des États-Unis (US Census Bureau) précise que les exportations ont reculé de 2,9 % en juillet, tandis que les importations ont fortement progressé, de 3,7 %.

Sur le front géopolitique, c'est l'impasse au Moyen-Orient, seule une dizaine de navires ont franchi Ormuz mercredi, soit 6% du trafic normal au cours des 12 mois précédent le conflit américano-iranien.

La porte parole de la Maison Blanche confirme : " Aucune négociation n'est en cours actuellement, et cette situation perdurera jusqu'à ce que le président estime qu'ils sont prêts à revenir à la table des négociations de manière sérieuse. Ce n'est pas encore le cas ".

En Europe, la journée s'avère légèrement négative, avec 2Pts sur nos OAT vers 4,10%, 1,9Pt sur le Bund à 3,244%, 1,6Pt sur les BTP italiens à 4,0720%. Une fois n'est pas coutume, les "Gilts" britanniques évoluent à contre-courant avec une légère détente de -1,4Pt vers 5,022%.

Peu de mouvement au Japon, mais la tension l'emporte avec 0,6Pt à 2,8910% (retour sur les niveaux de mardi).

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