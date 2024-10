Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux : au +haut depuis 4 mois aux US et depuis fin mai au UK information fournie par Cercle Finance • 29/10/2024 à 18:51









(CercleFinance.com) - Et voici les taux longs US revenus à leurs niveaux du 4 juillet dernier !

Toujours sans données 'macro' pour le justifier, sans prises de parole des membres de la FED (qui vont observer le silence à 7 jours des élections), à mi-séance, le '10 ans' se tend de +2Pts à 4,30% (après 4,345% au plus haut du jour, niveau plus revu depuis le 4 juillet) et le '30 ans' qui vient de culminer à 4,58% (4,55% à présent, soit +2Pts), sa pire marque depuis le 3 juillet 2023.



Les taux US avaient atteint leurs pires niveaux depuis 4 mois bien avant la publication de l'indice de confiance du consommateur américain du Conference Board: il s'est fortement redressé en octobre, selon l'enquête mensuelle de l'organisation patronale Conference Board, dont l'indice ressort à 108,7 contre 99,2 le mois précédent (révisé de 98,7 en première lecture).



Dans le détail, le sous-indice du jugement des Américains sur leur situation actuelle s'est redressé de 14,2 points à 138, tandis que celui mesurant leurs anticipations a augmenté de 6,3 points à 89,1, s'éloignant ainsi du seuil de 80 qui préfigure d'habitude une récession.



La journée n'a pas été plus gratifiante sur les marchés de taux en Europe: la crainte d'une contagion venue des US pousse les détenteurs de dette de l'UE à la prudence : le Bund se tend de +4,5ts à 2,328%, nos OAT de +7,4Pts à 3,08%, les BTP italiens de +6Pts à 3,555%, les 'Bonos' espagnols de +4,4Pts à 3,02%... soit 6Pts de moins que nos OAT (l'écart se creuse).



Enfin, les 'Gilts' ont flambé de +8,5Pts vers 4,342%; ils ont même inscrit un zénith à 4,362% avant d'en terminer 2Pts plus bas, à leur pire niveau depuis le 30 mai dernier.







