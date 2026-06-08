Tate & Lyle attire le regard, M6 reprend l'antenne

(Zonebourse.com) - La consolidation du marché bancaire italien suit son cours avec une offre de rachat d'Itensa Sanpaolo sur Monte dei Paschi. UBS change de ton sur porsche pendant que DSM-Firmenich et Arkema souffrent du changement de recommandation de Goldman Sachs

Actions en hausse

Tate & Lyle ( 13%) : le sucrier britannique retrouve de la saveur avec l'offre recommandée d'Ingredion, qui valorise le groupe à 2,7 MdsGBP. A 595 pence par action, plus dividendes, la proposition offre une prime de 59% et permet aux actionnaires de cristalliser la valeur en cash.

Monte dei Paschi ( 9%) : la plus vieille banque du monde redevient la cible que tout le monde regarde. L'offre d'Intesa, la proposition concurrente de Banco BPM et le rôle possible de BPER dans le montage rallument tout le secteur italien, avec Mediobanca aussi portée par son statut de pièce maîtresse de l'opération.

M6 ( 7%) : la chaîne reprend un peu d'audience après le passage d'Oddo BHF à surperformance. L'objectif de cours monte de 15 à 18 EUR, un coup de projecteur bienvenu sur un dossier média jusque-là assez discret.

Porsche ( 2%) : UBS adopte un ton plus positif sur le constructeur automobile de luxe. Dans une note publiée par Patrick Hummel, la banque suisse relève sa recommandation à "achat" contre "neutre" auparavant et relève son objectif de cours de 40 à 60 EUR.

Bravida ( 2%) : Le spécialiste des services d'installation a remporté un contrat de 4,5 MdsSEK pour la fourniture de services d'installation dans le cadre du projet de centre de données de Green Mountain en Norvège. Bravida assurera la gestion de projet, la conception ainsi que l'ensemble des services d'installation technique.

Actions en baisse

DSM-Firmenich(-10%) : le spécialiste néerlandais de la nutrition, de la santé et de la beauté décroche suite au changement de recommandation de Goldman Sachs. La banque américaine passe de neutre à vendre et réduit l'objectif de cours de 75 EUR à 65 EUR.

CTS Eventim (-5%) : le fournisseur de service de billetterie électronique souffre du changement de recommandation de BNP Paribas. La banque française passe de neutre à sous-performance avec un objectif de cours réduit de 84 à 54 EUR.

Kion Group (-5%) : si Jefferies ne change pas sa recommandation à neutre. L'analyste Lucas Ferhani à abaissé l'objectif de cours de 56 EUR à 45 EUR.

Intensa Sapaolo (-4%) : dans la poursuite du renforcement du secteur bancaire italien, Intensa Sapaolo lance une offre publique d'achat de 30,6 MdsEUR, en numéraire et en actions, visant à acquérir la totalité des actions de Banca Monte dei Paschi di Siena

Arkema (-3%) : le fabricant de produits chimiques français souffre lui aussi du changement de recommandation de Goldman Sachs qui passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 67 à 63 EUR.

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