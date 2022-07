Tasly Pharmaceuticals et Mauna Kea Technologies annoncent la création d'une Joint Venture et la conclusion d'accords de licence

- Mauna Kea Technologies et Tasly créent une Joint Venture (JV) pour développer, fabriquer et commercialiser Cellvizio sur le marché chinois. La JV acquiert également les droits exclusifs mondiaux pour développer et commercialiser Cellvizio dans les domaines de la neurologie et de la neurochirurgie



- Sous réserve du transfert de certains actifs de propriété intellectuelle et de l'apport de licences à la JV, Mauna Kea Technologies recevra une participation de 44% dans la JV, des paiements en numéraire pour un montant de 10 millions de dollars et des engagements de commandes de Cellvizio pendant 5 ans



- Cet accord accélère le repositionnement stratégique de Mauna Kea annoncé fin 2021



Shanghai, Paris et Boston, le 11 juillet 2022 - 17h45 CEST - Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA, 'Mauna Kea'), inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser à base de sonde et d'aiguille (p/nCLE), et Tasly Pharmaceuticals (SH Exchange : 600535, ‘Tasly’) ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord stratégique pour créer une joint venture (JV).



