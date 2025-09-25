TaskUs reporte le vote des actionnaires sur l'offre de rachat

TaskUs TASK.O a reporté mercredi une réunion d'actionnaires qui devait se prononcer sur une offre de rachat de la société d'investissement Blackstone BX.N et des cofondateurs de l'entreprise, déclarant que ce report donnerait plus de temps pour solliciter le soutien des actionnaires en faveur de l'offre de rachat.

La société d'externalisation, dont le siège est au Texas, fournit des services en ligne tels que la modération de contenu à des clients dans des secteurs tels que le commerce électronique, la livraison de nourriture, les médias en continu et les soins de santé.

La réunion, initialement prévue le 10 septembre, a été reportée au 8 octobre 2025.

La transaction en espèces, annoncée en mai, valorise l'entreprise à 16,50 dollars par action.

Toutefois, le mois dernier, Institutional Shareholder Services (ISS) a recommandé aux investisseurs de rejeter la proposition, compte tenu de l'opposition des principaux actionnaires, Murchinson et Think Investments, qui estiment que l'offre sous-évalue la société.

Les actions de TaskUs ont clôturé à 18,03 dollars mercredi.

Les recommandations d'ISS sur les fusions, les courses aux procurations et autres transactions sont suivies de près et influencent souvent les décisions de vote des investisseurs.