Tarsus s'effondre après qu'un vendeur à découvert a fait part de ses inquiétudes concernant un médicament ophtalmologique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er juillet - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Tarsus Pharmaceuticals TARS.O recule de 7,2 % à 58,39 dollars

** Le vendeur à découvert Culper Research affirme détenir une position courte sur TARS, alléguant que la croissance de son médicament ophtalmologique Xdemvy repose sur des pratiques d’aide aux patients qui soulèvent des préoccupations d’ordre réglementaire

** Xdemvy est le seul produit commercialisé par TARS; il est utilisé pour traiter la blépharite à Demodex, une affection des paupières liée à des acariens

** Culper remet également en cause les estimations de TARS concernant la taille du marché pour l’Xdemvy, affirmant que le marché potentiel du médicament est bien plus restreint que ce que la société prétend

** Selon le rapport, le chiffre d’affaires d’Xdemvy pourrait plafonner à moins de 800 millions de dollars, alors que TARS table sur un potentiel de ventes supérieur à 2 milliards de dollars

** Compte tenu de l'évolution de la séance, TARS affiche une baisse de 28,1 % depuis le début de l'année