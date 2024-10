Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Tarkett: hausse de 2,4% du CA au 3ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 18/10/2024 à 12:40









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires net du groupe s'est établi à 1 002 millions d'euros au troisième trimestre 2024, en croissance de +1,8% par rapport au troisième trimestre 2023. La croissance organique atteint +2,4%.



Le segment EMEA a enregistré un chiffre d'affaires de 214 millions d'euros, en hausse de +2,2% par rapport au troisième trimestre 2023. Le segment Amérique du Nord a réalisé un chiffre d'affaires de 219 millions d'euros, en baisse de -4,2%. Le chiffre d'affaires du segment CEI, APAC et Amérique latine s'est établi à 155 millions d'euros en baisse de -6,4%.



L'activité du segment Sport a réalisé un chiffre d'affaires de 414 millions d'euros, en hausse de +8,8%, dont +8,3% de croissance organique.



'Sur l'ensemble de l'année 2024, Tarkett a pour objectif une solide amélioration de la performance financière (mesurée par l'indicateur d'EBITDA Ajusté) et vise une génération de cash-flow libre nettement positive pour réduire la dette et poursuivre l'amélioration du levier d'endettement' indique le groupe.





Valeurs associées TARKETT 10,00 EUR Euronext Paris +7,53%