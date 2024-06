Tarifs sur les véhicules électriques chinois : pas d'impact sur le marché européen selon Fitch

Les exportations vers la Chine représentent "en moyenne 10 % des ventes unitaires des constructeurs automobiles allemands, principalement des modèles de luxe à forte marge": les acheteurs de ces segments "ont tendance à être moins sensibles aux prix" et il sera possible de répercuter les droits de douane supplémentaires sur les clients.

Si la Chine prend des mesures de rétorsion, les constructeurs automobiles allemands seraient les plus touchés, ajoute Fitch, jugeant que "leur marge de manœuvre actuelle leur permettra d'absorber ces pressions sans que leur notation ne soit affectée".

(AOF) - "Les droits de douane imposés par la Commission européenne sur les véhicules électriques (VE) chinois importés ne devraient pas affecter de manière significative le paysage concurrentiel en Europe à court terme, compte tenu du ralentissement de l'adoption des VE". C’est ce qu’affirme Fitch Ratings, soulignant que les importations de véhicules chinois en Europe, incluant ceux fabriqués en Chine par Volvo, Polestar et Dacia de Renault, représentaient moins de 4 % des ventes de VE en 2023, contre un tiers pour Tesla.

