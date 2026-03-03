 Aller au contenu principal
Target voit ses marges s'améliorer cette année, le marché reprend confiance
information fournie par Zonebourse 03/03/2026 à 14:25

La chaîne américaine de magasins à bas coûts Target a annoncé mardi prévoir une amélioration de sa marge bénéficiaire sur son nouvel exercice après avoir fait mieux que prévu lors de son quatrième trimestre, des nouvelles qui renforcent la confiance des investisseurs quant à la bonne exécution de son plan de redressement.

Le distributeur basé à Minneapolis indique tabler sur une hausse de l'ordre de 20 points de pourcentage au niveau de sa marge opérationnelle sur l'exercice qui a débuté à la fin du mois de janvier, sur la base d'une marge d'exploitation qui s'est établie à 4,6% sur l'exercice 2025/2026 écoulé.

Le marché s'attendait à ce le groupe table sur une marge stable sur le nouvel exercice.

Target s'est également fixé une prévision de bénéfice par action (BPA) ajusté allant de 7,50 à 8,50 dollars pour son exercice fiscal en cours, contre 7,57 dollars sur l'année fiscale qui s'est clôturée fin janvier.

Au niveau du chiffre d'affaires net, l'enseigne explique qu'elle prévoit d'afficher une croissance de l'ordre de 2% sur le nouvel exercice, dont une "petite" progression à données comparables.

Sur son 4ème trimestre fiscal, clos fin janvier, son chiffre d'affaires s'est inscrit en ligne avec ses objectifs, à 30,5 milliards de dollars, soit une baisse de 1,5% sur un an. A périmètre comparable, le repli de l'activité atteint 2,5%.

Son BPA ajusté est, lui, ressorti à 2,44 dollars, contre 2,41 dollars un an plus tôt et à comparer avec un consensus qui visait 2,16 dollars.

L'action du distributeur gagnait 3,7% dans les transactions électroniques d'avant Bourse, après avoir déjà gagné 26% depuis le début de l'année.

Cette remontée en Bourse montre que les investisseurs commencent à croire en la capacité de Michael Fiddelke, le nouveau directeur général, de permettre au groupe de renouer avec la croissance, même face à la puissance de feu de Walmart et d'Amazon, qui investissent fortement dans leurs prix et leur offre.

